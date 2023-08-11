https://ria.ru/20230811/lotos-1889444995.html

Государственные испытания новой самоходки для ВДВ "Лотос" начнут осенью

Государственные испытания новой самоходки для ВДВ "Лотос" начнут осенью - РИА Новости, 11.08.2023

Государственные испытания новой самоходки для ВДВ "Лотос" начнут осенью

Госиспытания перспективной самоходной артиллерийской установки для ВДВ РФ "Лотос" начнутся осенью этого года, сообщил в интервью РИА Новости временный... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:10

2023-08-11T10:10

2023-08-11T14:59

безопасность

россия

антон семеняко (временный директор цнииточмаш)

цнииточмаш

технологии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Госиспытания перспективной самоходной артиллерийской установки для ВДВ РФ "Лотос" начнутся осенью этого года, сообщил в интервью РИА Новости временный гендиректор предприятия-разработчика данной артустановки – Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) Антон Семеняко. "Идет подготовка САО "Лотос" к государственным испытаниям, которые планируются на осень этого года", - сказал он. Говоря о прошедших в 2020-2022 годы предварительных испытаниях "Лотоса", Семеняко отметил, что всего за этот период была проведена 131 проверка этой перспективной самоходки, в том числе стационарные и специальные испытания, испытаний стрельбой, эргономическая экспертиза, оценка надежности и так далее. "В ходе испытаний транспортированием мы подтвердили характеристики подвижности изделия на суше и по воде на уровне не ниже БМД-4М. Кроме того, "Лотос" успешно прошел копровые испытания, в ходе которых проведено восемь сбросов машины с разных высот и под разными углами", - рассказал собеседник агентства. Сравнивая "Лотос" с САО "Нона", на смену которому он создается, Семеняко отметил, что перспективное орудие в 1,5 раза превосходит его по дальности стрельбы штатным осколочно-фугасными снарядами, по возимому боезапасу и по интегральному показателю могущества основного осколочно-фугасного снаряда. Кроме того, в отличие от "Ноны-СМ" "Лотос" имеет существенно более высокий уровень защищенности боевого расчета от пуль, осколков и мин, башня орудия может вести огонь в диапазоне 360 градусов по горизонту, орудие может десантироваться на парашютах с расчетом внутри. Читайте полный текст интервью Антона Семеняко >>

https://ria.ru/20230810/orudiya-1889235577.html

https://ria.ru/20230810/gaubitsy-1889209136.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, антон семеняко (временный директор цнииточмаш) , цнииточмаш, технологии