https://ria.ru/20230811/lipsits-1889438380.html

Один из основателей ВШЭ уходит из вуза

Один из основателей ВШЭ уходит из вуза - РИА Новости, 11.08.2023

Один из основателей ВШЭ уходит из вуза

Один из основателей Высшей школы экономики экономист Игорь Липсиц сообщил в Telegram-канале, что уходит из вуза по собственному желанию после того, как был... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T09:50

2023-08-11T09:50

2023-08-11T09:50

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из основателей Высшей школы экономики экономист Игорь Липсиц сообщил в Telegram-канале, что уходит из вуза по собственному желанию после того, как был аннулирован его контракт на дистанционную работу. В своем Telegram-канале он отметил, что уже три года живет за границей, откуда и преподает. "Сообщаю, что с 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию", - написал Липсиц. Он добавил, что руководство вуза аннулировало его контракт на дистанционную работу в одностороннем порядке, хотя основная его педагогическая нагрузка была на полностью дистанционной магистерской программе "Маркетинг-менеджмент". От предложенных ему вакансий он отказался. "В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал", - заключил Липсиц. На сайте вуза на странице Липсица указано, что он является одним из основателей Высшей школы экономики, где в 1993 году создал кафедру "Экономики фирмы". Он также известен как автор многих публикаций в экономической прессе и первого в России учебника по рыночной экономике для подростков "Удивительные приключения в стране Экономика", изданного большим тиражом.

https://ria.ru/20230525/rozysk-1874202629.html

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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ)