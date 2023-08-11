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Один из основателей ВШЭ уходит из вуза - РИА Новости, 11.08.2023
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09:50 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/lipsits-1889438380.html
Один из основателей ВШЭ уходит из вуза
Один из основателей ВШЭ уходит из вуза - РИА Новости, 11.08.2023
Один из основателей ВШЭ уходит из вуза
Один из основателей Высшей школы экономики экономист Игорь Липсиц сообщил в Telegram-канале, что уходит из вуза по собственному желанию после того, как был... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T09:50
2023-08-11T09:50
общество
россия
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из основателей Высшей школы экономики экономист Игорь Липсиц сообщил в Telegram-канале, что уходит из вуза по собственному желанию после того, как был аннулирован его контракт на дистанционную работу. В своем Telegram-канале он отметил, что уже три года живет за границей, откуда и преподает. "Сообщаю, что с 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию", - написал Липсиц. Он добавил, что руководство вуза аннулировало его контракт на дистанционную работу в одностороннем порядке, хотя основная его педагогическая нагрузка была на полностью дистанционной магистерской программе "Маркетинг-менеджмент". От предложенных ему вакансий он отказался. "В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал", - заключил Липсиц. На сайте вуза на странице Липсица указано, что он является одним из основателей Высшей школы экономики, где в 1993 году создал кафедру "Экономики фирмы". Он также известен как автор многих публикаций в экономической прессе и первого в России учебника по рыночной экономике для подростков "Удивительные приключения в стране Экономика", изданного большим тиражом.
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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ)
Общество, Россия, Высшая школа экономики (ВШЭ)
Один из основателей ВШЭ уходит из вуза

Один из основателей ВШЭ Игорь Липсиц уходит из вуза по собственному желанию

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВШЭ
ВШЭ - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
ВШЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Один из основателей Высшей школы экономики экономист Игорь Липсиц сообщил в Telegram-канале, что уходит из вуза по собственному желанию после того, как был аннулирован его контракт на дистанционную работу.
В своем Telegram-канале он отметил, что уже три года живет за границей, откуда и преподает.
«
"Сообщаю, что с 1 сентября я покидаю Высшую школу экономики по собственному желанию", - написал Липсиц.
Он добавил, что руководство вуза аннулировало его контракт на дистанционную работу в одностороннем порядке, хотя основная его педагогическая нагрузка была на полностью дистанционной магистерской программе "Маркетинг-менеджмент". От предложенных ему вакансий он отказался.
«
"В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал", - заключил Липсиц.
На сайте вуза на странице Липсица указано, что он является одним из основателей Высшей школы экономики, где в 1993 году создал кафедру "Экономики фирмы". Он также известен как автор многих публикаций в экономической прессе и первого в России учебника по рыночной экономике для подростков "Удивительные приключения в стране Экономика", изданного большим тиражом.
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ОбществоРоссияВысшая школа экономики (ВШЭ)
 
 
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