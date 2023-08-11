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Официальный курс доллара на выходные составил 98,21 рубля
Официальный курс доллара на выходные составил 98,21 рубля - РИА Новости, 11.08.2023
Официальный курс доллара на выходные составил 98,21 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 92,72 копейки - до 98,2066 рубля, курс юаня вырос на 7,61 копейки, до... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:56
2023-08-11T16:56
2023-08-11T16:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 92,72 копейки - до 98,2066 рубля, курс юаня вырос на 7,61 копейки, до 13,5351 рубля, курс евро - на 81,61 копейки, до 107,9723 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
Официальный курс доллара на выходные составил 98,21 рубля
Официальный курс доллара с субботы вырос до 98,21 рубля, евро — до 107,97 рубля