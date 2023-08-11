https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889596787.html
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска - РИА Новости, 11.08.2023
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска
Купянск может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:20
2023-08-11T17:20
2023-08-11T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
харьков
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c1f3b8f966a26195bc08d4d71700398f.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Купянск может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. <…> Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.По словам эксперта, ВСУ терпят одно поражение за другим, это позволило российским войскам перейти в наступление на Харьковском направлении."Ситуация показывает, что Зеленский не в состоянии защитить страну", — резюмировал Соскин.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Как отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, им остались считанные километры до Купянска.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html
https://ria.ru/20230811/vsu-1889570515.html
артемовск
киев
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883653152_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_60f7f40320c700838d02c8541940d6b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, артемовск, киев, харьков, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Харьков, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют Купянск из-за ошибок Зеленского