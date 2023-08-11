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"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 11.08.2023 (обновлено: 17:31 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889596787.html
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска - РИА Новости, 11.08.2023
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска
Купянск может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:20
2023-08-11T17:31
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
киев
харьков
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Купянск может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. &lt;…&gt; Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.По словам эксперта, ВСУ терпят одно поражение за другим, это позволило российским войскам перейти в наступление на Харьковском направлении."Ситуация показывает, что Зеленский не в состоянии защитить страну", — резюмировал Соскин.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Как отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, им остались считанные километры до Купянска.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html
https://ria.ru/20230811/vsu-1889570515.html
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в мире, артемовск, киев, харьков, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Киев, Харьков, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска

Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ потеряют Купянск из-за ошибок Зеленского

© AP Photo / LibkosУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Libkos
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Купянск может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.
"Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. <…> Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.
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По словам эксперта, ВСУ терпят одно поражение за другим, это позволило российским войскам перейти в наступление на Харьковском направлении.
"Ситуация показывает, что Зеленский не в состоянии защитить страну", — резюмировал Соскин.
Накануне Минобороны сообщило, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Как отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, им остались считанные километры до Купянска.
Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскКиевХарьковВладимир ЗеленскийОлег СоскинВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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