https://ria.ru/20230811/kupyansk-1889596787.html

"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска

"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска - РИА Новости, 11.08.2023

"Момент потери". В Киеве пришли в ужас из-за положения ВСУ у Купянска

Купянск может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:20

2023-08-11T17:20

2023-08-11T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

киев

харьков

владимир зеленский

олег соскин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Купянск может повторить судьбу Артемовска из-за некомпетентности Владимира Зеленского, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube."Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. <…> Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями", — сказал он.По словам эксперта, ВСУ терпят одно поражение за другим, это позволило российским войскам перейти в наступление на Харьковском направлении."Ситуация показывает, что Зеленский не в состоянии защитить страну", — резюмировал Соскин.Накануне Минобороны сообщило, что российские военные улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении. Как отметил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, им остались считанные километры до Купянска.Украина 4 июня начала контрнаступление на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Владимир Путин заявил, что попытки продвижения войск противника провалились, они остановлены и отброшены на исходные позиции.

https://ria.ru/20230811/kiev-1889584249.html

https://ria.ru/20230811/vsu-1889570515.html

артемовск

киев

харьков

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