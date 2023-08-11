https://ria.ru/20230811/koronavirus-1889524496.html

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 во всем мире

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 во всем мире - РИА Новости, 11.08.2023

ВОЗ сообщила о резком росте заболеваемости COVID-19 во всем мире

Заболеваемость COVID-19 в мире за один месяц выросла на 80 процентов, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:38

2023-08-11T12:38

2023-08-11T13:47

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

воз

в мире

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ЖЕНЕВА, 11 авг — РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 в мире за один месяц выросла на 80 процентов, говорится в еженедельной эпидемиологической сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)."Во всем мире за последние 28 дней (с 10 июля по 6 августа 2023 года) было зарегистрировано почти 1,5 миллиона новых случаев заболевания COVID-19 и более 2500 смертей, что на 80 процентов больше и на 57 процентов меньше соответственно по сравнению с предыдущими 28 днями", — указано в документе.Организация уточнила, что пять регионов сообщили об уменьшении числа случаев заболевания и смертей от COVID-19. Увеличение числа зараженных наблюдается в Западнотихоокеанском регионе.Всего о случаях заболевания за этот период сообщили 44 процента стран и территорий (103 из 234). По состоянию на 6 августа во всем мире было зарегистрировано более 769 миллионов подтвержденных случаев и более 6,9 миллиона смертей от COVID-19.Накануне ВОЗ сообщила, что новый вариант COVID-19 EG.5 ("Эрис") активно распространяется по всему миру. Благодаря преимуществу в росте и способности к преодолению защиты иммунитета он может стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире. Сейчас новый штамм представляет низкий риск для здоровья в глобальном масштабе.Как сообщили в Роспотребнадзоре, новый вариант COVID-19 пока не получил широкого распространения в России, но есть риск осложнения эпидемиологический ситуации в стране из-за его активного циркулирования. Кроме того, ведомство обратило внимание, что симптомы заражения "Эрисом" такие же, как у предыдущих вариантов, а именно: кашель, насморк, лихорадка, боль в горле и чувство сдавленности в груди.

https://ria.ru/20230708/patologiya-1882926169.html

https://ria.ru/20230721/vaktsinatsiya-1885606031.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, воз, в мире, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)