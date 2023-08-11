Рейтинг@Mail.ru
Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:40 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/konflikty-1889525254.html
Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине
Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине - РИА Новости, 11.08.2023
Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине
Страны Запада не оставят попытки использовать международное право для прикрытия своих истинных намерений и будут раздувать новые конфликты после Украины, пишет... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:40
2023-08-11T12:40
украина
россия
аргентина
дмитрий феоктистов
джеймс клеверли
оон
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_0:8:2040:1155_1920x0_80_0_0_503367dd4fc1ce12d760f5d1f504748f.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Страны Запада не оставят попытки использовать международное право для прикрытия своих истинных намерений и будут раздувать новые конфликты после Украины, пишет в статье для аргентинской газеты Perfil посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Попользовавшись Украиной, западники не успокоятся. Будут найдены новые жертвы и раздуты новые конфликты. Неоколонизаторы привыкли жить по принципу "разделяй и властвуй", - пишет Феоктистов.По его словам, на международной арене "уже давно стали нормой двойные стандарты, лицемерие, нравственный и правовой релятивизм". В качестве подтверждения своих слов посол привел несколько примеров. В частности, когда британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, комментируя включение вопроса о Мальвинских (Фолклендских) островах в декларацию по итогам саммита СЕЛАК-ЕС, "раздраженно посоветовал аргентинцам уважать "демократический выбор" жителей архипелага", при этом он "не захотел вспомнить" о том, что Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюции, в которых призывает Буэнос-Айрес и Лондон начать переговоры о будущем этих островов. "Получается довольно любопытная картина. В Косово референдумов не было, и необходимости в них нет. В Крыму и Донбассе они были проведены, однако результаты оказались "неправильными". И только на Мальвинских (Фолклендских) островах все было организовано "как надо", - заявил глава российской дипмиссии. Еще один пример лицемерия стран коллективного Запада, который привел Феоктистов, касался архипелага Чагос, который Британия не хотела возвращать Маврикию, несмотря на резолюции ООН. Он также напомнил читателям о Коморских островах. Когда там был проведен референдум, Париж признал его результаты на всех островах, кроме одного - Майотты, который до сих пор остается французским. По мнению посла, подобные тенденции ведут к "растущей эрозии всей системы", логическим следствием которой может стать "война всех против всех". Он заявил, что если бы западные страны в 2014 году осудили государственный переворот в Киеве с таким же единодушием, с каким сейчас они возмущаются по поводу событий в Нигере, не было бы ни "сепаратистов" в Донбассе, ни последующего геноцида, который развязали украинские националисты. "По большому счёту, коллективный Запад давно превратился в гигантского геополитического паука, который живёт лишь кровью своих жертв. Отрадно, что сегодня в мире растет понимание, что эту окутавшую многие страны и народы паутину пора разорвать", - подчеркнул Феоктистов.
https://ria.ru/20230810/vuchich-1889397119.html
https://ria.ru/20230802/politika-1887873618.html
https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html
украина
россия
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580951384_112:0:1848:1302_1920x0_80_0_0_b78c1342ef8d68abf703e11114ab99db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, джеймс клеверли, оон, евросоюз
Украина, Россия, Аргентина, Дмитрий Феоктистов, Джеймс Клеверли, ООН, Евросоюз
Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине

Посол России в Аргентине Феоктистов: Запад продолжит разжигать новые конфликты

© РИА Новости / Игнасио КолоПосол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Игнасио Коло
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Страны Запада не оставят попытки использовать международное право для прикрытия своих истинных намерений и будут раздувать новые конфликты после Украины, пишет в статье для аргентинской газеты Perfil посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов.
"Попользовавшись Украиной, западники не успокоятся. Будут найдены новые жертвы и раздуты новые конфликты. Неоколонизаторы привыкли жить по принципу "разделяй и властвуй", - пишет Феоктистов.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Запад всеми силами не сможет победить Россию на поле боя, заявил Вучич
10 августа, 23:54
По его словам, на международной арене "уже давно стали нормой двойные стандарты, лицемерие, нравственный и правовой релятивизм". В качестве подтверждения своих слов посол привел несколько примеров.
В частности, когда британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, комментируя включение вопроса о Мальвинских (Фолклендских) островах в декларацию по итогам саммита СЕЛАК-ЕС, "раздраженно посоветовал аргентинцам уважать "демократический выбор" жителей архипелага", при этом он "не захотел вспомнить" о том, что Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюции, в которых призывает Буэнос-Айрес и Лондон начать переговоры о будущем этих островов.
"Получается довольно любопытная картина. В Косово референдумов не было, и необходимости в них нет. В Крыму и Донбассе они были проведены, однако результаты оказались "неправильными". И только на Мальвинских (Фолклендских) островах все было организовано "как надо", - заявил глава российской дипмиссии.
Еще один пример лицемерия стран коллективного Запада, который привел Феоктистов, касался архипелага Чагос, который Британия не хотела возвращать Маврикию, несмотря на резолюции ООН. Он также напомнил читателям о Коморских островах. Когда там был проведен референдум, Париж признал его результаты на всех островах, кроме одного - Майотты, который до сих пор остается французским.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 02.08.2023
Россия не хочет жить по правилам Запада, заявил Песков
2 августа, 21:18
По мнению посла, подобные тенденции ведут к "растущей эрозии всей системы", логическим следствием которой может стать "война всех против всех".
Он заявил, что если бы западные страны в 2014 году осудили государственный переворот в Киеве с таким же единодушием, с каким сейчас они возмущаются по поводу событий в Нигере, не было бы ни "сепаратистов" в Донбассе, ни последующего геноцида, который развязали украинские националисты.
"По большому счёту, коллективный Запад давно превратился в гигантского геополитического паука, который живёт лишь кровью своих жертв. Отрадно, что сегодня в мире растет понимание, что эту окутавшую многие страны и народы паутину пора разорвать", - подчеркнул Феоктистов.
Владимир Путин во время фотографирования с главами делегаций — участниками II саммита Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Запад разоблачает "черную магию" России
31 июля, 08:00
 
УкраинаРоссияАргентинаДмитрий ФеоктистовДжеймс КлеверлиООНЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала