https://ria.ru/20230811/konflikty-1889525254.html

Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине

Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине - РИА Новости, 11.08.2023

Посол России в Аргентине считает, что Запад не остановится на Украине

Страны Запада не оставят попытки использовать международное право для прикрытия своих истинных намерений и будут раздувать новые конфликты после Украины, пишет... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:40

2023-08-11T12:40

2023-08-11T12:40

украина

россия

аргентина

дмитрий феоктистов

джеймс клеверли

оон

евросоюз

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БУЭНОС-АЙРЕС, 11 авг - РИА Новости. Страны Запада не оставят попытки использовать международное право для прикрытия своих истинных намерений и будут раздувать новые конфликты после Украины, пишет в статье для аргентинской газеты Perfil посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. "Попользовавшись Украиной, западники не успокоятся. Будут найдены новые жертвы и раздуты новые конфликты. Неоколонизаторы привыкли жить по принципу "разделяй и властвуй", - пишет Феоктистов.По его словам, на международной арене "уже давно стали нормой двойные стандарты, лицемерие, нравственный и правовой релятивизм". В качестве подтверждения своих слов посол привел несколько примеров. В частности, когда британский министр иностранных дел Джеймс Клеверли, комментируя включение вопроса о Мальвинских (Фолклендских) островах в декларацию по итогам саммита СЕЛАК-ЕС, "раздраженно посоветовал аргентинцам уважать "демократический выбор" жителей архипелага", при этом он "не захотел вспомнить" о том, что Генеральная Ассамблея ООН ежегодно принимает резолюции, в которых призывает Буэнос-Айрес и Лондон начать переговоры о будущем этих островов. "Получается довольно любопытная картина. В Косово референдумов не было, и необходимости в них нет. В Крыму и Донбассе они были проведены, однако результаты оказались "неправильными". И только на Мальвинских (Фолклендских) островах все было организовано "как надо", - заявил глава российской дипмиссии. Еще один пример лицемерия стран коллективного Запада, который привел Феоктистов, касался архипелага Чагос, который Британия не хотела возвращать Маврикию, несмотря на резолюции ООН. Он также напомнил читателям о Коморских островах. Когда там был проведен референдум, Париж признал его результаты на всех островах, кроме одного - Майотты, который до сих пор остается французским. По мнению посла, подобные тенденции ведут к "растущей эрозии всей системы", логическим следствием которой может стать "война всех против всех". Он заявил, что если бы западные страны в 2014 году осудили государственный переворот в Киеве с таким же единодушием, с каким сейчас они возмущаются по поводу событий в Нигере, не было бы ни "сепаратистов" в Донбассе, ни последующего геноцида, который развязали украинские националисты. "По большому счёту, коллективный Запад давно превратился в гигантского геополитического паука, который живёт лишь кровью своих жертв. Отрадно, что сегодня в мире растет понимание, что эту окутавшую многие страны и народы паутину пора разорвать", - подчеркнул Феоктистов.

https://ria.ru/20230810/vuchich-1889397119.html

https://ria.ru/20230802/politika-1887873618.html

https://ria.ru/20230731/sammit-1887234566.html

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украина, россия, аргентина, дмитрий феоктистов, джеймс клеверли, оон, евросоюз