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Эксперт прокомментировал перестановки в армии КНДР - РИА Новости, 11.08.2023
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15:27 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/kndr-1889574142.html
Эксперт прокомментировал перестановки в армии КНДР
Эксперт прокомментировал перестановки в армии КНДР - РИА Новости, 11.08.2023
Эксперт прокомментировал перестановки в армии КНДР
За перестановками в армии Северной Кореи не стоит ничего существенного, это стиль руководства лидера страны Ким Чен Ына, равно как и заявления о возможном... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:27
2023-08-11T15:27
в мире
корейский полуостров
корейская народная армия
кндр (северная корея)
ким чен ын
ким чен ир
ким ир сен
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За перестановками в армии Северной Кореи не стоит ничего существенного, это стиль руководства лидера страны Ким Чен Ына, равно как и заявления о возможном начале войны на Корейском полуострове, заявил РИА Новости профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков. Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, на должность главы генштаба Корейской Народной Армии был назначен вице-маршал Ли Ен Гиль. Он сменил на этом посту генерала армии Пак Су Ира. На днях, как также сообщало ЦТАК, лидер КНДР на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился улучшить готовность армии к войне с учетом ситуации на Корейском полуострове. "Я бы ни с чем это особенно связывать не стал. Особенность Ким Чен Ына, особенно в первые годы его правления, - это частая смена людей, особенно на военных позициях. ...Скорее всего, это обычная для Северной Кореи ротация", - сказал Ланьков. Он напомнил, что во времена правления отца и деда нынешнего лидера Северной Кореи, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена министр обороны в среднем находился на должности 10 лет. При Ким Чен Ыне этот срок составляет меньше одного года, отметил эксперт. "Он с самого начала, хотя сейчас реже, чем раньше, меняет людей на ключевых военных позициях - министр обороны, начальник Генштаба и начальник Главного политуправления. Связывать это напрямую с визитом Шойгу я бы не стал", - заключил Ланьков. Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ. Комментируя заявления Ким Чен Ына о готовности к войне, эксперт также отметил их мейнстримность для риторики Пхеньяна. "Это абсолютно стандартное заявление, ничего особенного за ним не стоит. Заявления такого рода северокорейцы делают если не несколько раз в год, то раз в несколько лет", - подчеркнул Ланьков.
https://ria.ru/20230811/kndr-1889544920.html
https://ria.ru/20230806/kim-1888416444.html
корейский полуостров
кндр (северная корея)
россия
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в мире, корейский полуостров, корейская народная армия, кндр (северная корея), ким чен ын, ким чен ир, ким ир сен, россия, пхеньян
В мире, Корейский полуостров, Корейская народная армия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, Россия, Пхеньян
Эксперт прокомментировал перестановки в армии КНДР

Эксперт назвал перестановки в армии КНДР делом в стиле руководства Ким Чен Ына

© Фото : KCNAМинистр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного парада по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного парада по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : KCNA
Министр обороны РФ Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын во время праздничного парада по случаю 70-й годовщины окончания Корейской войны в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. За перестановками в армии Северной Кореи не стоит ничего существенного, это стиль руководства лидера страны Ким Чен Ына, равно как и заявления о возможном начале войны на Корейском полуострове, заявил РИА Новости профессор южнокорейского Университета Кунмин, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Ланьков.
Как ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, на должность главы генштаба Корейской Народной Армии был назначен вице-маршал Ли Ен Гиль. Он сменил на этом посту генерала армии Пак Су Ира. На днях, как также сообщало ЦТАК, лидер КНДР на заседании Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) распорядился улучшить готовность армии к войне с учетом ситуации на Корейском полуострове.
Торжественное заседание в честь 70-летия окончания Корейской войны в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Эксперт назвал причину решения Ким Чен Ына о перестановках в армии
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"Я бы ни с чем это особенно связывать не стал. Особенность Ким Чен Ына, особенно в первые годы его правления, - это частая смена людей, особенно на военных позициях. ...Скорее всего, это обычная для Северной Кореи ротация", - сказал Ланьков.
Он напомнил, что во времена правления отца и деда нынешнего лидера Северной Кореи, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена министр обороны в среднем находился на должности 10 лет. При Ким Чен Ыне этот срок составляет меньше одного года, отметил эксперт.
"Он с самого начала, хотя сейчас реже, чем раньше, меняет людей на ключевых военных позициях - министр обороны, начальник Генштаба и начальник Главного политуправления. Связывать это напрямую с визитом Шойгу я бы не стал", - заключил Ланьков.
Российская военная делегация во главе с Шойгу прибыла в КНДР 25 июля для участия в торжествах, посвященных 70-летию победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов, сообщили ранее в Минобороны РФ.
Комментируя заявления Ким Чен Ына о готовности к войне, эксперт также отметил их мейнстримность для риторики Пхеньяна.
"Это абсолютно стандартное заявление, ничего особенного за ним не стоит. Заявления такого рода северокорейцы делают если не несколько раз в год, то раз в несколько лет", - подчеркнул Ланьков.
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В миреКорейский полуостровКорейская народная армияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнКим Чен ИрКим Ир СенРоссияПхеньян
 
 
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