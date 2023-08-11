https://ria.ru/20230811/kiev-1889464728.html

Мэр Киева подтвердил сообщения о взрывах в городе

Мэр Киева подтвердил сообщения о взрывах в городе - РИА Новости, 11.08.2023

Мэр Киева подтвердил сообщения о взрывах в городе

Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:53

2023-08-11T10:53

2023-08-11T10:55

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

виталий кличко

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. Ранее агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Киеве и в Хмельницкой и Винницкой областях на фоне объявленной на Украине воздушной тревоги. "Взрывы в Киеве. Оставайтесь в укрытиях", - написал Кличко. Он утверждает, что на территорию одной из детских больниц "упали обломки ракеты", пострадавших и разрушений нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.

https://ria.ru/20230808/udar-1888864948.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, украина, виталий кличко