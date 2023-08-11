https://ria.ru/20230811/kiev-1889464728.html
Мэр Киева подтвердил сообщения о взрывах в городе
Мэр Киева подтвердил сообщения о взрывах в городе - РИА Новости, 11.08.2023
Мэр Киева подтвердил сообщения о взрывах в городе
Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:53
2023-08-11T10:53
2023-08-11T10:55
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
виталий кличко
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале подтвердил информацию о взрывах в украинской столице. Ранее агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Киеве и в Хмельницкой и Винницкой областях на фоне объявленной на Украине воздушной тревоги. "Взрывы в Киеве. Оставайтесь в укрытиях", - написал Кличко. Он утверждает, что на территорию одной из детских больниц "упали обломки ракеты", пострадавших и разрушений нет. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
https://ria.ru/20230808/udar-1888864948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, виталий кличко
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Виталий Кличко
Мэр Киева подтвердил сообщения о взрывах в городе
Мэр Киева Кличко подтвердил информацию о взрывах в городе
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале
подтвердил информацию о взрывах в украинской столице.
Ранее агентство РБК-Украина сообщило о взрывах в Киеве и в Хмельницкой и Винницкой областях на фоне объявленной на Украине воздушной тревоги.
«
"Взрывы в Киеве. Оставайтесь в укрытиях", - написал Кличко.
Он утверждает, что на территорию одной из детских больниц "упали обломки ракеты", пострадавших и разрушений нет.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
Минобороны России неоднократно заявляло, что силы РФ наносят высокоточные удары по военной инфраструктуре Украины, при этом украинские войска пытаются перехватить ракеты зенитными средствами, размещенными в городах, из-за отсутствия сопряжения расположенных в кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств обломки ракет украинских ЗРК падают на гражданскую инфраструктуру.
"Полное разрушение". В США сообщили о мощном ударе России по Украине