https://ria.ru/20230811/khimbezopasnost-1889571459.html

Минздрав представил проект по химической безопасности

Минздрав представил проект по химической безопасности - РИА Новости, 11.08.2023

Минздрав представил проект по химической безопасности

Министерство здравоохранения России представило проект документа по химической безопасности, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:12

2023-08-11T15:12

2023-08-11T15:12

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России представило проект документа по химической безопасности, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сегодня началось его публичное обсуждение. "Согласно подпункту 1 пункта 14 Указ № 97 одной из основных задач государственной политики в области обеспечения химической безопасности в части, касающейся совершенствования нормативно-правового регулирования и государственного управления в этой области, является нормативно-правовое регулирование в области обеспечения химической безопасности путем принятия базового федерального закона о химической безопасности, законов субъектов Российской Федерации в этой области, а также нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию указанных законов", - сказано в пояснительной записке к документу. Отмечается, что в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения химической безопасности в Российской Федерации. Добавляется, что законопроект регулирует такие вопросы, как охрана здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защита животных и растений, охрана окружающей среды, и предусматривает определение основных химических угроз (опасностей), установление порядка проведения мониторинга химических рисков для оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение химической безопасности, укрепление и развитие национальной системы химической безопасности Российской Федерации, формирование государственной информационной системы в области обеспечения химической безопасности. Законопроектом также предусматривается создание государственной информационной системы в области обеспечения химической безопасности. Кроме того, в законопроекте определены полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области химической безопасности, а также права и обязанности организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан в данной области.

https://ria.ru/20230803/vnedrenie-1888007433.html

https://ria.ru/20230802/pomosch-1887783267.html

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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество