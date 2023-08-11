https://ria.ru/20230811/khimbezopasnost-1889571459.html
Минздрав представил проект по химической безопасности
Минздрав представил проект по химической безопасности - РИА Новости, 11.08.2023
Минздрав представил проект по химической безопасности
Министерство здравоохранения России представило проект документа по химической безопасности, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:12
2023-08-11T15:12
2023-08-11T15:12
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России представило проект документа по химической безопасности, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сегодня началось его публичное обсуждение. "Согласно подпункту 1 пункта 14 Указ № 97 одной из основных задач государственной политики в области обеспечения химической безопасности в части, касающейся совершенствования нормативно-правового регулирования и государственного управления в этой области, является нормативно-правовое регулирование в области обеспечения химической безопасности путем принятия базового федерального закона о химической безопасности, законов субъектов Российской Федерации в этой области, а также нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию указанных законов", - сказано в пояснительной записке к документу. Отмечается, что в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения химической безопасности в Российской Федерации. Добавляется, что законопроект регулирует такие вопросы, как охрана здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защита животных и растений, охрана окружающей среды, и предусматривает определение основных химических угроз (опасностей), установление порядка проведения мониторинга химических рисков для оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение химической безопасности, укрепление и развитие национальной системы химической безопасности Российской Федерации, формирование государственной информационной системы в области обеспечения химической безопасности. Законопроектом также предусматривается создание государственной информационной системы в области обеспечения химической безопасности. Кроме того, в законопроекте определены полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области химической безопасности, а также права и обязанности организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан в данной области.
https://ria.ru/20230803/vnedrenie-1888007433.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, здоровье - общество
Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), Россия, Здоровье - Общество
Минздрав представил проект по химической безопасности
Минздрав представил проект по обеспечению химической безопасности в России
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России представило проект документа по химической безопасности, соответствующий проект федерального закона опубликован на портале проектов нормативных правовых актов, сегодня началось его публичное обсуждение.
"Согласно подпункту 1 пункта 14 Указ № 97 одной из основных задач государственной политики в области обеспечения химической безопасности в части, касающейся совершенствования нормативно-правового регулирования и государственного управления в этой области, является нормативно-правовое регулирование в области обеспечения химической безопасности путем принятия базового федерального закона о химической безопасности, законов субъектов Российской Федерации в этой области, а также нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию указанных законов", - сказано в пояснительной записке к документу.
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Отмечается, что в настоящее время на законодательном уровне отсутствует комплексное регулирование вопросов обеспечения химической безопасности в Российской Федерации.
Добавляется, что законопроект регулирует такие вопросы, как охрана здоровья и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, защита животных и растений, охрана окружающей среды, и предусматривает определение основных химических угроз (опасностей), установление порядка проведения мониторинга химических рисков для оценки эффективности реализации мероприятий, направленных на обеспечение химической безопасности, укрепление и развитие национальной системы химической безопасности Российской Федерации, формирование государственной информационной системы в области обеспечения химической безопасности.
Законопроектом также предусматривается создание государственной информационной системы в области обеспечения химической безопасности.
Кроме того, в законопроекте определены полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области химической безопасности, а также права и обязанности организаций, индивидуальных предпринимателей, граждан в данной области.
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