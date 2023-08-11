https://ria.ru/20230811/khakasiya-1889415313.html

В Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер

В Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 11.08.2023

В Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер

В Хакасии в пятницу и субботу прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T07:39

2023-08-11T07:39

2023-08-11T07:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

республика хакасия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884871284_0:184:3128:1944_1920x0_80_0_0_a9b58b8868319bd725eaa022a0c81f94.jpg

КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. В Хакасии в пятницу и субботу прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает региональный главк МЧС. "По информации Хакасского гидрометцентра, днем 11 августа и в течение суток 12 августа по республике местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. Гражданам следует соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при непогоде возможно возникновение ЧС муниципального масштаба - подтопление пониженных участков местности и объектов инфраструктуры, повреждение низководных мостов, обрыв ЛЭП и связи, нарушение работы объектов энергетики, падение конструкций, деревьев, повреждение крыш, автотранспорта и так далее. Жителей и туристов рекомендовали воздержаться от водных прогулок и выхода на туристические маршруты.

https://ria.ru/20230729/liven-1887087859.html

республика хакасия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика хакасия, россия