https://ria.ru/20230811/khakasiya-1889415313.html
В Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер
В Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер - РИА Новости, 11.08.2023
В Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер
В Хакасии в пятницу и субботу прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает региональный главк МЧС. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T07:39
2023-08-11T07:39
2023-08-11T07:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
республика хакасия
россия
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КРАСНОЯРСК, 11 авг - РИА Новости. В Хакасии в пятницу и субботу прогнозируются сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, сообщает региональный главк МЧС. "По информации Хакасского гидрометцентра, днем 11 августа и в течение суток 12 августа по республике местами ожидаются очень сильные дожди, ливни, грозы, град, шквалистые усиления ветра до 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. Гражданам следует соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что при непогоде возможно возникновение ЧС муниципального масштаба - подтопление пониженных участков местности и объектов инфраструктуры, повреждение низководных мостов, обрыв ЛЭП и связи, нарушение работы объектов энергетики, падение конструкций, деревьев, повреждение крыш, автотранспорта и так далее. Жителей и туристов рекомендовали воздержаться от водных прогулок и выхода на туристические маршруты.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, республика хакасия, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Республика Хакасия, Россия
В Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер
МЧС: в Хакасии в ближайшие два дня ожидаются ливни и шквалистый ветер