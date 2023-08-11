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Келин: ЕС полностью обслуживает интересы США в нанесении ущерба России - РИА Новости, 11.08.2023
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22:25 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/kelin-1889645241.html
Келин: ЕС полностью обслуживает интересы США в нанесении ущерба России
Келин: ЕС полностью обслуживает интересы США в нанесении ущерба России - РИА Новости, 11.08.2023
Келин: ЕС полностью обслуживает интересы США в нанесении ущерба России
Евросоюз практически полностью слился с НАТО и стал обслуживать интересы США в отношении поддержки Украины и нанесению России наибольшего ущерба, заявил посол... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:25
2023-08-11T22:25
украина
россия
сша
дмитрий песков
андрей келин
нато
евросоюз
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Евросоюз практически полностью слился с НАТО и стал обслуживать интересы США в отношении поддержки Украины и нанесению России наибольшего ущерба, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News. "Европейский союз практически полностью обслуживает интересы Соединённых Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям. Здесь уже трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского союза. Это примерно одно и то же. Обе эти организации слились вместе с политикой Соединённых Штатов в том, чтобы нанести России как можно больший ущерб и изменить баланс европейской безопасности в свою пользу", - сказал он в интервью. Интервью было размещено на Youtube-канале посольства. Посол заявил, что в настоящий момент Украина "живёт фактически на содержании у Европейского союза и Соединённых Штатов в первую очередь". Это означает, что, как только поставка Киеву вооружений прекратится, украинскому правительству придется находить способы завершать конфликт, добавил дипломат. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, россия, сша, дмитрий песков, андрей келин, нато, евросоюз
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Андрей Келин, НАТО, Евросоюз
Келин: ЕС полностью обслуживает интересы США в нанесении ущерба России

Келин: ЕС стал полностью обслуживать интересы США в нанесении ущерба России

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Евросоюз практически полностью слился с НАТО и стал обслуживать интересы США в отношении поддержки Украины и нанесению России наибольшего ущерба, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.
"Европейский союз практически полностью обслуживает интересы Соединённых Штатов в этой политике в отношении Украины, да и по всем остальным направлениям. Здесь уже трудно провести грань в деятельности НАТО и Европейского союза. Это примерно одно и то же. Обе эти организации слились вместе с политикой Соединённых Штатов в том, чтобы нанести России как можно больший ущерб и изменить баланс европейской безопасности в свою пользу", - сказал он в интервью. Интервью было размещено на Youtube-канале посольства.
Посол заявил, что в настоящий момент Украина "живёт фактически на содержании у Европейского союза и Соединённых Штатов в первую очередь". Это означает, что, как только поставка Киеву вооружений прекратится, украинскому правительству придется находить способы завершать конфликт, добавил дипломат.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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