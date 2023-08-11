https://ria.ru/20230811/investitsii-1889646415.html

Лула да Силва предложил США инвестировать в Бразилию вместо войны

Лула да Силва предложил США инвестировать в Бразилию вместо войны - РИА Новости, 11.08.2023

Лула да Силва предложил США инвестировать в Бразилию вместо войны

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, представляя новую бразильскую программу развития экономики, заявил, что видит у Европы желание "повернуться" к... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T22:34

2023-08-11T22:34

2023-08-11T22:35

бразилия

луис инасиу лула да силва

джо байден

европа

латинская америка

в мире

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860471728_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd05ada72f0e636ecdcca2a5be9e32b9.jpg

МЕХИКО, 11 авг - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, представляя новую бразильскую программу развития экономики, заявил, что видит у Европы желание "повернуться" к Латинской Америке, в то время как Вашингтон, по его мнению, многие годы думает не об инвестициях, а "только о войне". Слова Лулы приводит на своем сайте портал G1. "Многие хотят инвестировать в Бразилию. В Европе я чувствую желание повернуться к Латинской Америке. Нам придется туда попасть, продав свои проекты", - заявил Лула, согласно материалу G1. По словам бразильского президента, он собирается сказать президенту США Джо Байдену, что "Соединенные Штаты многие годы думали только о войне, а не об инвестициях в Бразилию". Бразильский президент сделал эти заявления на презентации новой Программы ускорения роста (РАС) - государственного инвестиционного плана объемом около 343 миллиардов долларов до 2027 года. Средства в рамках РАС будут выделяться на инфраструктурные проекты, включая замороженные, а также социальные программы. Как отметил Лула, он не допустит, чтобы меры бюджетной экономии задерживали реализацию этих проектов.

https://ria.ru/20230419/lavrov-1866207737.html

бразилия

европа

латинская америка

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, луис инасиу лула да силва, джо байден, европа, латинская америка, в мире, сша