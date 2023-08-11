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Лула да Силва предложил США инвестировать в Бразилию вместо войны
Лула да Силва предложил США инвестировать в Бразилию вместо войны - РИА Новости, 11.08.2023
Лула да Силва предложил США инвестировать в Бразилию вместо войны
Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, представляя новую бразильскую программу развития экономики, заявил, что видит у Европы желание "повернуться" к... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:34
2023-08-11T22:34
2023-08-11T22:35
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МЕХИКО, 11 авг - РИА Новости. Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, представляя новую бразильскую программу развития экономики, заявил, что видит у Европы желание "повернуться" к Латинской Америке, в то время как Вашингтон, по его мнению, многие годы думает не об инвестициях, а "только о войне". Слова Лулы приводит на своем сайте портал G1. "Многие хотят инвестировать в Бразилию. В Европе я чувствую желание повернуться к Латинской Америке. Нам придется туда попасть, продав свои проекты", - заявил Лула, согласно материалу G1. По словам бразильского президента, он собирается сказать президенту США Джо Байдену, что "Соединенные Штаты многие годы думали только о войне, а не об инвестициях в Бразилию". Бразильский президент сделал эти заявления на презентации новой Программы ускорения роста (РАС) - государственного инвестиционного плана объемом около 343 миллиардов долларов до 2027 года. Средства в рамках РАС будут выделяться на инфраструктурные проекты, включая замороженные, а также социальные программы. Как отметил Лула, он не допустит, чтобы меры бюджетной экономии задерживали реализацию этих проектов.
https://ria.ru/20230419/lavrov-1866207737.html
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бразилия, луис инасиу лула да силва, джо байден, европа, латинская америка, в мире, сша
Бразилия, Луис Инасиу Лула да Силва, Джо Байден, Европа, Латинская Америка, В мире, США
Лула да Силва предложил США инвестировать в Бразилию вместо войны
Лула да Силва: США годами думают только о войне вместо инвестиций в Бразилию