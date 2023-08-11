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В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок - РИА Новости, 11.08.2023
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Республика Ингушетия
 
12:03 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/ingushetiya-1889513470.html
В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок
В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок - РИА Новости, 11.08.2023
В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок
Власти Ингушетии создали специальную комиссию, которая займется выявлением работающих нелегально или с нарушениями автозаправочных станций, сообщил глава... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:03
2023-08-11T12:03
республика ингушетия
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии создали специальную комиссию, которая займется выявлением работающих нелегально или с нарушениями автозаправочных станций, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. "Мы создали специальную комиссию, которую обязали подготовить список автозаправок, работающих с нарушениями… Многие из владельцев АЗС не привели в порядок свои документы. Работают без разрешающих документов Ростехнадзора, МЧС и других надзорных органов. А некоторые вообще не имеют регистрационных документов и, следовательно, не платят налоги", - написал Калиматов. Он отметил, что по всем объектам должен вестись строгий учет, должны быть определены их юридический статус, налоговое резидентство, проверены разрешительные документы, соблюдение пожарной и технической безопасности. "Людей надо дисциплинировать и приучать к порядку в любых вопросах. Уверен, такая системная работа удовлетворит своими результатами все задействованные стороны", - подчеркнул глава Ингушетии. В пресс-службе руководителя региона добавили, что комиссия завершит свою работу до конца текущего года.
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махмуд-али калиматов, республика ингушетия
Республика Ингушетия, Махмуд-Али Калиматов, Республика Ингушетия

В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
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НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии создали специальную комиссию, которая займется выявлением работающих нелегально или с нарушениями автозаправочных станций, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале.
«
"Мы создали специальную комиссию, которую обязали подготовить список автозаправок, работающих с нарушениями… Многие из владельцев АЗС не привели в порядок свои документы. Работают без разрешающих документов Ростехнадзора, МЧС и других надзорных органов. А некоторые вообще не имеют регистрационных документов и, следовательно, не платят налоги", - написал Калиматов.
Он отметил, что по всем объектам должен вестись строгий учет, должны быть определены их юридический статус, налоговое резидентство, проверены разрешительные документы, соблюдение пожарной и технической безопасности.
«
"Людей надо дисциплинировать и приучать к порядку в любых вопросах. Уверен, такая системная работа удовлетворит своими результатами все задействованные стороны", - подчеркнул глава Ингушетии.
В пресс-службе руководителя региона добавили, что комиссия завершит свою работу до конца текущего года.
 
Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовРеспублика Ингушетия
 
 
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