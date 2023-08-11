https://ria.ru/20230811/ingushetiya-1889513470.html

В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок

В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок - РИА Новости, 11.08.2023

В Ингушетии спецкомиссия займется выявлением нелегальных заправок

Власти Ингушетии создали специальную комиссию, которая займется выявлением работающих нелегально или с нарушениями автозаправочных станций, сообщил глава... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:03

2023-08-11T12:03

2023-08-11T12:03

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 11 авг – РИА Новости. Власти Ингушетии создали специальную комиссию, которая займется выявлением работающих нелегально или с нарушениями автозаправочных станций, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в Telegram-канале. "Мы создали специальную комиссию, которую обязали подготовить список автозаправок, работающих с нарушениями… Многие из владельцев АЗС не привели в порядок свои документы. Работают без разрешающих документов Ростехнадзора, МЧС и других надзорных органов. А некоторые вообще не имеют регистрационных документов и, следовательно, не платят налоги", - написал Калиматов. Он отметил, что по всем объектам должен вестись строгий учет, должны быть определены их юридический статус, налоговое резидентство, проверены разрешительные документы, соблюдение пожарной и технической безопасности. "Людей надо дисциплинировать и приучать к порядку в любых вопросах. Уверен, такая системная работа удовлетворит своими результатами все задействованные стороны", - подчеркнул глава Ингушетии. В пресс-службе руководителя региона добавили, что комиссия завершит свою работу до конца текущего года.

республика ингушетия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

махмуд-али калиматов, республика ингушетия