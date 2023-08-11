https://ria.ru/20230811/imuschestvo-1889541987.html
Процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми продлили
Процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми продлили - РИА Новости, 11.08.2023
Процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми продлили
Арбитражный суд Коми продлил процедуру реализации имущества в отношении осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, ранее... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:38
2023-08-11T13:38
2023-08-11T13:38
россия
происшествия
вячеслав гайзер
республика коми
владимир путин
следственный комитет россии (ск рф)
московский городской суд
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Коми продлил процедуру реализации имущества в отношении осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, ранее признанного банкротом, следует из материалов дела. "Продлить срок процедуры реализации имущества должника... Отложить отчет финансового управляющего на 9 ноября 2023 года на 10 часов 00 минут", - говорится в определении суда, опубликованном в пятницу на портале "Электронное правосудие". Арбитражный суд Коми в апреле признал Гайзера банкротом по заявлению, которая подала в конце октября 2022 года "Коми холдинговая компания" из-за долга в 64 миллиона рублей, подтвержденного июньским решением Сыктывкарского горсуда. Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей. Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года. Согласно материалам на сайте Бежецкого межрайонного суда Тверской области, в декабре 2021 года – августе 2022 года суд дважды отказывал Гайзеру в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части срока принудительными работами в том числе и с учетом того, что он не признал вину. Срок Гайзера, который одно время работал в отделе воспитательной и социальной работы с осужденными ИК-6 художником-оформителем, истекает 18 сентября 2026 года, указано в материалах суда.
https://ria.ru/20230811/arest-1889520436.html
https://ria.ru/20230803/prigovor-1888067013.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, вячеслав гайзер, республика коми, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд
Россия, Происшествия, Вячеслав Гайзер, Республика Коми, Владимир Путин, Следственный комитет России (СК РФ), Московский городской суд
Процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми продлили
Суд продлил процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми Гайзера
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Коми продлил процедуру реализации имущества в отношении осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, ранее признанного банкротом, следует из материалов дела.
"Продлить срок процедуры реализации имущества должника... Отложить отчет финансового управляющего на 9 ноября 2023 года на 10 часов 00 минут", - говорится в определении суда, опубликованном в пятницу на портале "Электронное правосудие".
В Белгороде арестовали фигурантов дела о коррупции экс-замглавы области
Арбитражный суд Коми в апреле признал Гайзера банкротом по заявлению, которая подала в конце октября 2022 года "Коми холдинговая компания" из-за долга в 64 миллиона рублей, подтвержденного июньским решением Сыктывкарского горсуда.
Осенью 2019 года Мосгорсуд
признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей.
Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ
, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве
ее интересы.
В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин
прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года.
Согласно материалам на сайте Бежецкого межрайонного суда Тверской области, в декабре 2021 года – августе 2022 года суд дважды отказывал Гайзеру в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части срока принудительными работами в том числе и с учетом того, что он не признал вину. Срок Гайзера, который одно время работал в отделе воспитательной и социальной работы с осужденными ИК-6 художником-оформителем, истекает 18 сентября 2026 года, указано в материалах суда.
Мосгорсуд оставил приговор экс-полковнику Захарченко по делу о взятках