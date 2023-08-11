https://ria.ru/20230811/imuschestvo-1889541987.html

Процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми продлили

Процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми продлили - РИА Новости, 11.08.2023

Процедуру реализации имущества осужденного экс-главы Коми продлили

Арбитражный суд Коми продлил процедуру реализации имущества в отношении осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, ранее... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:38

2023-08-11T13:38

2023-08-11T13:38

россия

происшествия

вячеслав гайзер

республика коми

владимир путин

следственный комитет россии (ск рф)

московский городской суд

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Арбитражный суд Коми продлил процедуру реализации имущества в отношении осужденного по коррупционным статьям бывшего главы региона Вячеслава Гайзера, ранее признанного банкротом, следует из материалов дела. "Продлить срок процедуры реализации имущества должника... Отложить отчет финансового управляющего на 9 ноября 2023 года на 10 часов 00 минут", - говорится в определении суда, опубликованном в пятницу на портале "Электронное правосудие". Арбитражный суд Коми в апреле признал Гайзера банкротом по заявлению, которая подала в конце октября 2022 года "Коми холдинговая компания" из-за долга в 64 миллиона рублей, подтвержденного июньским решением Сыктывкарского горсуда. Осенью 2019 года Мосгорсуд признал законным приговор Замоскворецкого суда, где в прениях сторон прокурор просил для Гайзера 21 год колонии и штраф в 500 миллионов рублей, но бывший губернатор был оправдан по ключевому обвинению - в создании преступного сообщества. В итоге экс-глава Коми получил 11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 миллионов рублей. Согласно обвинительному заключению, Гайзер еще в статусе министра финансов Коми (2003-2010 годы) вступил в преступную группу бизнесмена Александра Зарубина, созданную в 2005 году "для присвоения чужого имущества и денежных средств". Именно Гайзер, полагает СК РФ, был мозговым центром группировки и лоббировал в Москве ее интересы. В 2005-2015 годах группировка, по подсчетам СК, похитила 100% акций птицефабрики "Зеленецкая" на 3,3 миллиарда рублей, 67 миллионов рублей из Фонда поддержки инвестиционных проектов Коми, получила взяток более чем на 198 миллионов рублей "за назначения разных лиц на должности и покровительство", а также отмыла без малого миллиард. Президент РФ Владимир Путин прекратил полномочия Гайзера в качестве главы республики в конце 2015 года. Согласно материалам на сайте Бежецкого межрайонного суда Тверской области, в декабре 2021 года – августе 2022 года суд дважды отказывал Гайзеру в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части срока принудительными работами в том числе и с учетом того, что он не признал вину. Срок Гайзера, который одно время работал в отделе воспитательной и социальной работы с осужденными ИК-6 художником-оформителем, истекает 18 сентября 2026 года, указано в материалах суда.

https://ria.ru/20230811/arest-1889520436.html

https://ria.ru/20230803/prigovor-1888067013.html

россия

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, вячеслав гайзер, республика коми, владимир путин, следственный комитет россии (ск рф), московский городской суд