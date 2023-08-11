https://ria.ru/20230811/gumpomosch-1889530778.html

Директор базы отдыха в Сочи отправила в новые регионы более тонны гумпомощи

Директор базы отдыха в Сочи отправила в новые регионы более тонны гумпомощи - РИА Новости, 11.08.2023

Директор базы отдыха в Сочи отправила в новые регионы более тонны гумпомощи

Более тонны гуманитарной помощи было отправлено в новые регионы России для участников специальной военной операции с лета 2022 года, в посылки собирали еду,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:59

2023-08-11T12:59

2023-08-11T12:59

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сочи

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СОЧИ, 11 авг - РИА Новости. Более тонны гуманитарной помощи было отправлено в новые регионы России для участников специальной военной операции с лета 2022 года, в посылки собирали еду, одежду, рюкзаки, постельное белье, рассказала РИА Новости директор базы отдыха "Вертолётчик" в Сочи Елена Балакина. Оказывать помощь Балакина начала с лета 2022 года. Необходимое закупается на личные средства или финансы предприятия. Она пояснила, что всегда реагирует на оказание помощи. "Я не делю людей по национальностям, если есть люди, нуждающиеся в помощи, если я могу помочь, то я всегда помогу. Участники специальной военной операции нуждаются в постоянной регулярной помощи", - сказала Балакина. Директор базы отдыха рассказала, что обычно отправляют еду, бытовые принадлежности, вещи, последний запрос был на рюкзаки, их тоже отправили. "Я думаю, что в общей сложности где-то больше тонны ушло (гуманитарного груза - ред.)", - сказала Балакина. Отправка помощи не единственное, что делает сочинский предприниматель, она также совместно с Молодежным парламентом Сочи организует досуговые патриотические мероприятия, чтобы обратить внимание граждан на проблемы, испытываемые теми, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции. Как рассказала РИА Новости председатель Молодежного парламента при горсобрании Сочи Нана Михайлова, парламент активно участвует в организации помощи участникам спецоперации совместно с сочинскими бизнесменами и горожанами. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20230726/gumanitarka-1886457198.html

https://ria.ru/20230807/gumpomosch-1888698709.html

сочи

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сочи, луганская народная республика, россия, общество