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В Австрии в полицейский участок принесли три гранаты
В Австрии в полицейский участок принесли три гранаты - РИА Новости, 11.08.2023
В Австрии в полицейский участок принесли три гранаты
Житель австрийского города Форхдорф района Гмунден лично принес в полицейский участок три гранаты военного времени, пояснив, что после того, как он обнаружил их РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:21
2023-08-11T14:21
2023-08-11T14:21
австрия
в мире
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ВЕНА, 11 авг - РИА Новости. Житель австрийского города Форхдорф района Гмунден лично принес в полицейский участок три гранаты военного времени, пояснив, что после того, как он обнаружил их в лесу, ему не удавалось заснуть, сообщает телеканал ORF со ссылкой на полицию. Уточняется, что 35-летний житель Форхдорфа в ночь на пятницу прибыл к полицейскому участку в своем городе вместе с гранатами военного времени. В связи с тем, что его находки представляли опасность, правоохранители сразу оцепили территорию. Мужчина сообщил, что гранаты он обнаружил в лесном массиве и сначала оставил их там. "Но поскольку после этого он не смог заснуть, то снова пошел в лес. Он забрал взрывоопасную находку и лично принес ее в полицию", - отмечает австрийский телеканал со ссылкой на данные полиции. По информации ORF, экспертиза, проведенная взрывотехниками, показала, что мужчина принес боеприпасы, предназначенные для гранатомета, а также английскую ручную гранату и гранату венгерского образца. Служба разминирования вывезла их для безопасной утилизации, отметил телеканал.
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австрия, в мире
В Австрии в полицейский участок принесли три гранаты
Житель австрийского Форхдорфа принес в полицию три гранаты военного времени
ВЕНА, 11 авг - РИА Новости.
Житель австрийского города Форхдорф района Гмунден лично принес в полицейский участок три гранаты военного времени, пояснив, что после того, как он обнаружил их в лесу, ему не удавалось заснуть, сообщает телеканал ORF
со ссылкой на полицию.
Уточняется, что 35-летний житель Форхдорфа в ночь на пятницу прибыл к полицейскому участку в своем городе вместе с гранатами военного времени. В связи с тем, что его находки представляли опасность, правоохранители сразу оцепили территорию. Мужчина сообщил, что гранаты он обнаружил в лесном массиве и сначала оставил их там.
"Но поскольку после этого он не смог заснуть, то снова пошел в лес. Он забрал взрывоопасную находку и лично принес ее в полицию", - отмечает австрийский телеканал со ссылкой на данные полиции.
По информации ORF, экспертиза, проведенная взрывотехниками, показала, что мужчина принес боеприпасы, предназначенные для гранатомета, а также английскую ручную гранату и гранату венгерского образца. Служба разминирования вывезла их для безопасной утилизации, отметил телеканал.
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