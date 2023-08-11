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Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги - РИА Новости, 11.08.2023
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10:08 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html
Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги
Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги - РИА Новости, 11.08.2023
Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги
Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать авто и записаться на выдачу водительских прав через госуслуги, рассказала журналистам официальный... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:08
2023-08-11T10:08
общество
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
ирина волк
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать авто и записаться на выдачу водительских прав через госуслуги, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте. "Для жителей новых регионов России получение госуслуг, оказываемых по линии Госавтоинспекции, стало доступно через Единый портал государственных услуг. В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений", - сказала она. По её словам, теперь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на госуслугах, могут подать заявления на регистрацию своих автомототранспортных средств, а также получение или обмен водительских прав. Для этого нужно выбрать удобные для дату и время посещения. "МВД России призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Также остается возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично", - добавила Волк. Четырнадцатого декабря прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ, которым были определены особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче водительских прав жителям новых российских регионов. Особый порядок действует до 1 января 2026 года. В этот период получить российские права могут получить те, у кого уже есть водительское удостоверение Украины, ЛНР или ДНР - им выдадут новый документ без экзамена. Люди же, до этого не имевшие прав, могут сдать экзамены в одном из открытых регистрационно-экзаменационных подразделений. По данным ГИБДД, по состоянию на 1 июля текущего года жители новых регионов РФ обменяли почти 330 тысяч водительских прав и зарегистрировали более 140 тысяч машин. Всего в новых субъектах работают 26 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.
https://ria.ru/20230708/udostovereniya-1882914446.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), херсонская область , запорожская область
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Ирина Волк, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Херсонская область , Запорожская область
Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги

МВД: жители новых регионов могут записаться на выдачу прав через портал госуслуг

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать авто и записаться на выдачу водительских прав через госуслуги, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте.
«
"Для жителей новых регионов России получение госуслуг, оказываемых по линии Госавтоинспекции, стало доступно через Единый портал государственных услуг. В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений", - сказала она.
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По её словам, теперь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на госуслугах, могут подать заявления на регистрацию своих автомототранспортных средств, а также получение или обмен водительских прав. Для этого нужно выбрать удобные для дату и время посещения.
«
"МВД России призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Также остается возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично", - добавила Волк.
Четырнадцатого декабря прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ, которым были определены особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче водительских прав жителям новых российских регионов. Особый порядок действует до 1 января 2026 года.
В этот период получить российские права могут получить те, у кого уже есть водительское удостоверение Украины, ЛНР или ДНР - им выдадут новый документ без экзамена. Люди же, до этого не имевшие прав, могут сдать экзамены в одном из открытых регистрационно-экзаменационных подразделений.
По данным ГИБДД, по состоянию на 1 июля текущего года жители новых регионов РФ обменяли почти 330 тысяч водительских прав и зарегистрировали более 140 тысяч машин. Всего в новых субъектах работают 26 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.
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ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаИрина ВолкГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Херсонская областьЗапорожская область
 
 
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