https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html

Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги

Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги - РИА Новости, 11.08.2023

Жители новых регионов смогут записаться на выдачу прав через госуслуги

Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать авто и записаться на выдачу водительских прав через госуслуги, рассказала журналистам официальный... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:08

2023-08-11T10:08

2023-08-11T10:08

общество

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

ирина волк

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Жители новых регионов России теперь могут зарегистрировать авто и записаться на выдачу водительских прав через госуслуги, рассказала журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк на сайте. "Для жителей новых регионов России получение госуслуг, оказываемых по линии Госавтоинспекции, стало доступно через Единый портал государственных услуг. В настоящее время через портал можно зарегистрировать автомототранспортные средства, записаться на прием квалификационных экзаменов и выдачу водительских удостоверений", - сказала она. По её словам, теперь жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, зарегистрировавшиеся на госуслугах, могут подать заявления на регистрацию своих автомототранспортных средств, а также получение или обмен водительских прав. Для этого нужно выбрать удобные для дату и время посещения. "МВД России призывает жителей новых субъектов Российской Федерации активнее пользоваться возможностью получения госуслуг через интернет. Также остается возможность обратиться за государственными услугами напрямую в региональное подразделение Госавтоинспекции – через интернет или лично", - добавила Волк. Четырнадцатого декабря прошлого года вступило в силу постановление правительства РФ, которым были определены особенности предоставления госуслуг по регистрации машин и выдаче водительских прав жителям новых российских регионов. Особый порядок действует до 1 января 2026 года. В этот период получить российские права могут получить те, у кого уже есть водительское удостоверение Украины, ЛНР или ДНР - им выдадут новый документ без экзамена. Люди же, до этого не имевшие прав, могут сдать экзамены в одном из открытых регистрационно-экзаменационных подразделений. По данным ГИБДД, по состоянию на 1 июля текущего года жители новых регионов РФ обменяли почти 330 тысяч водительских прав и зарегистрировали более 140 тысяч машин. Всего в новых субъектах работают 26 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20230708/udostovereniya-1882914446.html

https://ria.ru/20230717/prava-1884716257.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, ирина волк, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии), херсонская область , запорожская область