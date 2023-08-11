Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке
© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки). 11 августа 2023
Последствия обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки). 11 августа 2023
ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 09:50.
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"Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.
Как рассказал накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в последнее время украинские войска увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск. Девятого августа в Петровском районе Донецка при обстреле погибла четырехлетняя девочка, а в ночь на 10-е — мирный житель Горловки.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.