Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:15 11.08.2023 (обновлено: 11:27 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/gorlovka-1889446675.html
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:15
2023-08-11T11:27
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889491257_0:287:960:827_1920x0_80_0_0_bc9c10b9b7cb936a5c78e96a9ef4be37.jpg
ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 09:50.&quot;Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)&quot;, — говорится в публикации.Как рассказал накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в последнее время украинские войска увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск. Девятого августа в Петровском районе Донецка при обстреле погибла четырехлетняя девочка, а в ночь на 10-е — мирный житель Горловки.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889491257_0:197:960:917_1920x0_80_0_0_df2b423a62a68b37e0bffbfef18f66f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре кассетных снаряда по Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки). 11 августа 2023
Последствия обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки). 11 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела посёлка Гольмовский (Никитовский район Горловки). 11 августа 2023
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 09:50.
«

"Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.

Как рассказал накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в последнее время украинские войска увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск. Девятого августа в Петровском районе Донецка при обстреле погибла четырехлетняя девочка, а в ночь на 10-е — мирный житель Горловки.
Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 августа, 15:43
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала