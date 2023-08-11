https://ria.ru/20230811/gorlovka-1889446675.html

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:15

2023-08-11T10:15

2023-08-11T11:27

специальная военная операция на украине

происшествия

горловка

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг — РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку кассетными снарядами из натовской артиллерии, сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.По информации ведомства, ВСУ открыли огонь по Никитовскому району города в 09:50."Выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", — говорится в публикации.Как рассказал накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, в последнее время украинские войска увеличили количество используемых при обстрелах кассетных боеприпасов. Огонь практически постоянно ведется по Донецку, Горловке, Ясиноватой, Макеевке, под удар попал и тыловой город Шахтерск. Девятого августа в Петровском районе Донецка при обстреле погибла четырехлетняя девочка, а в ночь на 10-е — мирный житель Горловки.Украина получила кассетные боеприпасы от США в рамках очередного пакета военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины