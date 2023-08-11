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"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины - РИА Новости, 11.08.2023
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07:40 11.08.2023 (обновлено: 07:48 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/gonki-1889415164.html
"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины
"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины - РИА Новости, 11.08.2023
"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины
Военная поддержка Украины в США становится одним из главных политических рычагов в преддверии предвыборных кампаний, заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T07:40
2023-08-11T07:48
в мире
украина
сша
киев
алексей пушков
джо байден
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Военная поддержка Украины в США становится одним из главных политических рычагов в преддверии предвыборных кампаний, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.&quot;Тема военной поддержки Украины за счет американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы &quot;оправдать&quot; такие огромные объемы помощи. Но, судя по всему, администрация Байдена сделала ставку, от которой не намерена отказываться. Ставка очень рискованная&quot;, — отметил сенатор.Он добавил, что проигрыш этой "ставки" практически равнозначен поражению на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.Кроме того, Пушков упомянул о растущей критике военной помощи Киеву, которая, однако, "не заставит администрацию Байдена остановиться" в вопросе финансирования Украины.Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на гуманитарную, экономическую и военную помощь Украине и другим странам.
https://ria.ru/20230809/ssha-1889017112.html
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в мире, украина, сша, киев, алексей пушков, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Алексей Пушков, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины

Пушков: поддержка Украины становится главной темой предвыборных гонок в США

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Военная поддержка Украины в США становится одним из главных политических рычагов в преддверии предвыборных кампаний, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«

"Тема военной поддержки Украины за счет американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы "оправдать" такие огромные объемы помощи. Но, судя по всему, администрация Байдена сделала ставку, от которой не намерена отказываться. Ставка очень рискованная", — отметил сенатор.

Он добавил, что проигрыш этой "ставки" практически равнозначен поражению на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.
Кроме того, Пушков упомянул о растущей критике военной помощи Киеву, которая, однако, "не заставит администрацию Байдена остановиться" в вопросе финансирования Украины.
Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на гуманитарную, экономическую и военную помощь Украине и другим странам.
Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков раскрыл, как США попали в расставленный для России капкан
9 августа, 11:32
 
В миреУкраинаСШАКиевАлексей ПушковДжо БайденВооруженные силы Украины
 
 
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