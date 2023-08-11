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"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины
"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины - РИА Новости, 11.08.2023
"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины
Военная поддержка Украины в США становится одним из главных политических рычагов в преддверии предвыборных кампаний, заявил сенатор Алексей Пушков в своем... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T07:40
2023-08-11T07:40
2023-08-11T07:48
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алексей пушков
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Военная поддержка Украины в США становится одним из главных политических рычагов в преддверии предвыборных кампаний, заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Тема военной поддержки Украины за счет американских нужд может превратиться в одну из главных тем предвыборной кампании в США, особенно в отсутствии успехов ВСУ, которые могли бы "оправдать" такие огромные объемы помощи. Но, судя по всему, администрация Байдена сделала ставку, от которой не намерена отказываться. Ставка очень рискованная", — отметил сенатор.Он добавил, что проигрыш этой "ставки" практически равнозначен поражению на президентских выборах, которые пройдут в США в 2024 году.Кроме того, Пушков упомянул о растущей критике военной помощи Киеву, которая, однако, "не заставит администрацию Байдена остановиться" в вопросе финансирования Украины.Ранее Байден обратился к конгрессу с просьбой о выделении дополнительных 8,5 миллиарда долларов на гуманитарную, экономическую и военную помощь Украине и другим странам.
https://ria.ru/20230809/ssha-1889017112.html
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в мире, украина, сша, киев, алексей пушков, джо байден, вооруженные силы украины
В мире, Украина, США, Киев, Алексей Пушков, Джо Байден, Вооруженные силы Украины
"Ставки сделаны". Пушков рассказал, как в США рискуют поддержкой Украины
Пушков: поддержка Украины становится главной темой предвыборных гонок в США