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Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии - РИА Новости, 11.08.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:26 11.08.2023 (обновлено: 14:35 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/golubkina-1889555329.html
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии - РИА Новости, 11.08.2023
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что продолжает обследование в больнице, при этом отлично себя чувствует и готова вернуться на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:26
2023-08-11T14:35
лариса голубкина
центральный академический театр российской армии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что продолжает обследование в больнице, при этом отлично себя чувствует и готова вернуться на сцену. Ранее актриса рассказала РИА Новости о своей госпитализации и падении в больнице. В 2020 году у нее диагностировали перелом шейки бедра, а в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом. "(Вышла бы) тогда, когда хотел бы меня видеть зритель, но до всех этих всяких разных разговоров я прекрасно играла два спектакля в месяц, до недавнего времени, сейчас перерывчик маленький, небольшой", - сказала Голубкина. Артистка отметила, что отлично себя чувствует, но все еще находится в больнице на обследовании. "Могу вам даже спеть", - пошутила она. Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года являться актрисой Центрального академического театра Российской армии.
https://ria.ru/20230810/golubkina-1889318724.html
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лариса голубкина, центральный академический театр российской армии , культура
Лариса Голубкина, Центральный академический театр Российской армии , Культура, Культура
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии

Лариса Голубкина сказала, что отлично себя чувствует и готова вернуться на сцену

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЛариса Голубкина
Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Лариса Голубкина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что продолжает обследование в больнице, при этом отлично себя чувствует и готова вернуться на сцену.
Ранее актриса рассказала РИА Новости о своей госпитализации и падении в больнице. В 2020 году у нее диагностировали перелом шейки бедра, а в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом.
"(Вышла бы) тогда, когда хотел бы меня видеть зритель, но до всех этих всяких разных разговоров я прекрасно играла два спектакля в месяц, до недавнего времени, сейчас перерывчик маленький, небольшой", - сказала Голубкина.
Артистка отметила, что отлично себя чувствует, но все еще находится в больнице на обследовании. "Могу вам даже спеть", - пошутила она.
Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года являться актрисой Центрального академического театра Российской армии.
Актриса Лариса Голубкина - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали
10 августа, 16:12
 
КультураЛариса ГолубкинаЦентральный академический театр Российской армииКультура
 
 
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