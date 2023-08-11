https://ria.ru/20230811/golubkina-1889555329.html
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии - РИА Новости, 11.08.2023
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии
Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что продолжает обследование в больнице, при этом отлично себя чувствует и готова вернуться на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T14:26
2023-08-11T14:26
2023-08-11T14:35
лариса голубкина
центральный академический театр российской армии
культура
культура
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что продолжает обследование в больнице, при этом отлично себя чувствует и готова вернуться на сцену. Ранее актриса рассказала РИА Новости о своей госпитализации и падении в больнице. В 2020 году у нее диагностировали перелом шейки бедра, а в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом. "(Вышла бы) тогда, когда хотел бы меня видеть зритель, но до всех этих всяких разных разговоров я прекрасно играла два спектакля в месяц, до недавнего времени, сейчас перерывчик маленький, небольшой", - сказала Голубкина. Артистка отметила, что отлично себя чувствует, но все еще находится в больнице на обследовании. "Могу вам даже спеть", - пошутила она. Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", с 1964 года являться актрисой Центрального академического театра Российской армии.
https://ria.ru/20230810/golubkina-1889318724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лариса голубкина, центральный академический театр российской армии , культура
Лариса Голубкина, Центральный академический театр Российской армии , Культура, Культура
Актриса Лариса Голубкина заявила о своем хорошем самочувствии
Лариса Голубкина сказала, что отлично себя чувствует и готова вернуться на сцену
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина сообщила РИА Новости, что продолжает обследование в больнице, при этом отлично себя чувствует и готова вернуться на сцену.
Ранее актриса рассказала РИА Новости о своей госпитализации и падении в больнице. В 2020 году у нее диагностировали перелом шейки бедра, а в мае 2021 она проходила реабилитацию в связи с переломом.
"(Вышла бы) тогда, когда хотел бы меня видеть зритель, но до всех этих всяких разных разговоров я прекрасно играла два спектакля в месяц, до недавнего времени, сейчас перерывчик маленький, небольшой", - сказала Голубкина.
Артистка отметила, что отлично себя чувствует, но все еще находится в больнице на обследовании. "Могу вам даже спеть", - пошутила она.
Лариса Голубкина – советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, исполнила главную роль в фильме Эльдара Рязанова
"Гусарская баллада", с 1964 года являться актрисой Центрального академического театра Российской армии
.
Народную артистку Ларису Голубкину госпитализировали