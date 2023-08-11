"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ
Посольство России заявило, что СМИ и политики в Германии заражены шпиономанией
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения, сообщили в посольстве Российской Федерации в Берлине.
Ранее федеральная прокуратура Германии заявила, что задержан сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера, который подозревается в передаче информации российским спецслужбам. Глава МВД Нэнси Фезер после задержания сообщила о "новом измерении" угроз шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак. Как сообщило ранее издание Focus со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве уголовной полиции, подозреваемый без всякого предварительного общения сам пытался выходить на контакт с российской стороной, а его "информация не представляла большой ценности".
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"Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу" – говорится в комментарии к данной новости на сайте посольства.
Так, по наблюдению дипведомства, проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ немецкие СМИ и ряд политиков нередко пытаются объяснить влиянием Москвы, а за каждым российским дипломатом им видится "глубоко законспирированный шпион и вредитель", занятый дестабилизацией общественного порядка и дискредитацией германской демократии путём вербовки, поддержке радикальных сил, распространении дезинформации и пропаганды и координации хакерских атак.
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"Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают", - заявили в дипведомстве.
Как иронично отмечают в посольстве, по нарративу немецких СМИ и политиков вина российских дипломатов "очевидна и не требует доказательств", а высылка нескольких десятков российских дипломатов и закрытие четырех из пяти российских генеральных консульств, "похоже, никак не способствуют улучшению ситуации".