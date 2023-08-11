Рейтинг@Mail.ru
"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ - РИА Новости, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/germaniya-1889578258.html
"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ
"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ - РИА Новости, 11.08.2023
"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ
Ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения, сообщили в посольстве... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:44
2023-08-11T15:44
в мире
германия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения, сообщили в посольстве Российской Федерации в Берлине. Ранее федеральная прокуратура Германии заявила, что задержан сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера, который подозревается в передаче информации российским спецслужбам. Глава МВД Нэнси Фезер после задержания сообщила о "новом измерении" угроз шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак. Как сообщило ранее издание Focus со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве уголовной полиции, подозреваемый без всякого предварительного общения сам пытался выходить на контакт с российской стороной, а его "информация не представляла большой ценности". "Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу" – говорится в комментарии к данной новости на сайте посольства. Так, по наблюдению дипведомства, проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ немецкие СМИ и ряд политиков нередко пытаются объяснить влиянием Москвы, а за каждым российским дипломатом им видится "глубоко законспирированный шпион и вредитель", занятый дестабилизацией общественного порядка и дискредитацией германской демократии путём вербовки, поддержке радикальных сил, распространении дезинформации и пропаганды и координации хакерских атак. "Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают", - заявили в дипведомстве. Как иронично отмечают в посольстве, по нарративу немецких СМИ и политиков вина российских дипломатов "очевидна и не требует доказательств", а высылка нескольких десятков российских дипломатов и закрытие четырех из пяти российских генеральных консульств, "похоже, никак не способствуют улучшению ситуации".
https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html
https://ria.ru/20230525/kit-shpion-1874098804.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_306:0:3035:2047_1920x0_80_0_0_1deed1f42e8bd23f50fe3f7440450def.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, россия
В мире, Германия, Россия
"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ

Посольство России заявило, что СМИ и политики в Германии заражены шпиономанией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения, сообщили в посольстве Российской Федерации в Берлине.
Ранее федеральная прокуратура Германии заявила, что задержан сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера, который подозревается в передаче информации российским спецслужбам. Глава МВД Нэнси Фезер после задержания сообщила о "новом измерении" угроз шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак. Как сообщило ранее издание Focus со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве уголовной полиции, подозреваемый без всякого предварительного общения сам пытался выходить на контакт с российской стороной, а его "информация не представляла большой ценности".
Варшава - РИА Новости, 1920, 10.07.2023
В Польше украинца заподозрили в шпионаже в пользу России
10 июля, 09:17
«
"Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу" – говорится в комментарии к данной новости на сайте посольства.
Так, по наблюдению дипведомства, проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ немецкие СМИ и ряд политиков нередко пытаются объяснить влиянием Москвы, а за каждым российским дипломатом им видится "глубоко законспирированный шпион и вредитель", занятый дестабилизацией общественного порядка и дискредитацией германской демократии путём вербовки, поддержке радикальных сил, распространении дезинформации и пропаганды и координации хакерских атак.
«
"Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают", - заявили в дипведомстве.
Как иронично отмечают в посольстве, по нарративу немецких СМИ и политиков вина российских дипломатов "очевидна и не требует доказательств", а высылка нескольких десятков российских дипломатов и закрытие четырех из пяти российских генеральных консульств, "похоже, никак не способствуют улучшению ситуации".
Белуха Хвальдимир, которую норвежские рыбаки обнаружили весной 2019 года в Норвегии, около Хаммерфеста - РИА Новости, 1920, 25.05.2023
Власти Норвегии призвали жителей избегать "российского кита-шпиона"
25 мая, 14:35
 
В миреГерманияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала