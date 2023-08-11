https://ria.ru/20230811/germaniya-1889578258.html

"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ

"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ - РИА Новости, 11.08.2023

"Мерещится рука Кремля". В посольстве России рассказали о шпиономании в ФРГ

Ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения, сообщили в посольстве... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:44

2023-08-11T15:44

2023-08-11T15:44

в мире

германия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941897_0:170:3035:1877_1920x0_80_0_0_fb3c931f8b052a875dbee8bf4922cbab.jpg

БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Ряд немецких политиков и средств массовой информации заражены шпиономанией, из-за чего в Германии нагнетаются антироссийские настроения, сообщили в посольстве Российской Федерации в Берлине. Ранее федеральная прокуратура Германии заявила, что задержан сотрудник германского федерального ведомства по оснащению бундесвера, который подозревается в передаче информации российским спецслужбам. Глава МВД Нэнси Фезер после задержания сообщила о "новом измерении" угроз шпионажа, дезинформационных кампаний и кибератак. Как сообщило ранее издание Focus со ссылкой на источники в Федеральном ведомстве уголовной полиции, подозреваемый без всякого предварительного общения сам пытался выходить на контакт с российской стороной, а его "информация не представляла большой ценности". "Вирус бродит по Германии, вирус шпиономании. Им заражены широкие слои германского политического истеблишмента и представителей СМИ. Одним из его побочных явлений является нагнетание антироссийских настроений. Пресловутая "рука Кремля" мерещится на каждом шагу" – говорится в комментарии к данной новости на сайте посольства. Так, по наблюдению дипведомства, проблемы в сфере экономики, финансов, социальной жизни, внутренней и внешней политики ФРГ немецкие СМИ и ряд политиков нередко пытаются объяснить влиянием Москвы, а за каждым российским дипломатом им видится "глубоко законспирированный шпион и вредитель", занятый дестабилизацией общественного порядка и дискредитацией германской демократии путём вербовки, поддержке радикальных сил, распространении дезинформации и пропаганды и координации хакерских атак. "Немецкая литература подарила миру блестящих писателей-сказочников: братьев Гримм, Гауфа, Гофмана, Распе. Их ценят и любят в России. Нынешние немецкие сказочники-фантасты им явно проигрывают", - заявили в дипведомстве. Как иронично отмечают в посольстве, по нарративу немецких СМИ и политиков вина российских дипломатов "очевидна и не требует доказательств", а высылка нескольких десятков российских дипломатов и закрытие четырех из пяти российских генеральных консульств, "похоже, никак не способствуют улучшению ситуации".

https://ria.ru/20230710/polsha-1883185430.html

https://ria.ru/20230525/kit-shpion-1874098804.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, россия