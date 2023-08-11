https://ria.ru/20230811/gaz-1889543020.html
Новый жилой массив газифицирован в Оренбургской области
Новый жилой массив газифицирован в Оренбургской области - РИА Новости, 11.08.2023
Новый жилой массив газифицирован в Оренбургской области
Собственники 114 домовладений в поселке Акбулак Оренбургской области теперь могут подключиться к централизованному газоснабжению; здесь проложено 4,5 километра... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:40
2023-08-11T13:40
2023-08-11T13:40
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Собственники 114 домовладений в поселке Акбулак Оренбургской области теперь могут подключиться к централизованному газоснабжению; здесь проложено 4,5 километра новых внутрипоселковых сетей, сообщает пресс-служба правительства региона. "В этом районе проживают преимущественно молодые семьи. Подключение к газу дает возможности организовать более комфортный быт, сократить расходы на содержание индивидуального жилья, обеспечить стабильное теплоснабжение в отопительный сезон. Газификация в целом открывает новые перспективы социально-экономического развития территории", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там добавили, что Оренбуржье сохраняет лидерство среди регионов России по программе догазификации жилых домов. На сегодня принято более 5,7 тысячи заявок, заключено порядка пяти тысяч договоров. Газ подведен к границам 4494 земельных участков, подключено 3852 домовладения. В текущем году в рамках реализации региональной программы газификации запланировано построить 24 объекта общей протяженностью 85,3 километра. Общий уровень газификации Оренбургской области составляет около 97,9%, пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230809/remont-1889095503.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
ОРЕНБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Собственники 114 домовладений в поселке Акбулак Оренбургской области теперь могут подключиться к централизованному газоснабжению; здесь проложено 4,5 километра новых внутрипоселковых сетей, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В этом районе проживают преимущественно молодые семьи. Подключение к газу дает возможности организовать более комфортный быт, сократить расходы на содержание индивидуального жилья, обеспечить стабильное теплоснабжение в отопительный сезон. Газификация в целом открывает новые перспективы социально-экономического развития территории", - отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер
, слова которого привели в пресс-службе.
Губернатор Оренбуржья проверил ход ремонта школ и детсадов в Сорочинске
Там добавили, что Оренбуржье сохраняет лидерство среди регионов России
по программе догазификации жилых домов. На сегодня принято более 5,7 тысячи заявок, заключено порядка пяти тысяч договоров. Газ подведен к границам 4494 земельных участков, подключено 3852 домовладения.
В текущем году в рамках реализации региональной программы газификации запланировано построить 24 объекта общей протяженностью 85,3 километра. Общий уровень газификации Оренбургской области составляет около 97,9%, пояснили в пресс-службе.