ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу
ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 и склад боеприпасов
© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 авг – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, склад, где находились боеприпасы к иностранным артиллерийским системам, и потопили лодку с пятью боевиками украинских вооруженных формирований, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом, потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, двое получили ранения, склад с боеприпасами, в том числе и боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя, лодка с пятью боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ уничтожены, четыре получили ранения, и гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом - четыре боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения.
Под Новой Каховкой российские военные уничтожили позицию украинских войск и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, четыре боевика ВСУ уничтожены, двое ранены.