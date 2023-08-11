https://ria.ru/20230811/gaubitsa-1889448161.html

ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу

ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу - РИА Новости, 11.08.2023

ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу

Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, склад, где находились боеприпасы к... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:20

2023-08-11T10:20

2023-08-11T10:20

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 авг – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, склад, где находились боеприпасы к иностранным артиллерийским системам, и потопили лодку с пятью боевиками украинских вооруженных формирований, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом, потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, двое получили ранения, склад с боеприпасами, в том числе и боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя, лодка с пятью боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ уничтожены, четыре получили ранения, и гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом - четыре боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения. Под Новой Каховкой российские военные уничтожили позицию украинских войск и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, четыре боевика ВСУ уничтожены, двое ранены.

https://ria.ru/20230811/obstrel-1889431402.html

херсон

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность