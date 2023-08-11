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ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:20 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/gaubitsa-1889448161.html
ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу
ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу - РИА Новости, 11.08.2023
ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, склад, где находились боеприпасы к... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:20
2023-08-11T10:20
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 авг – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, склад, где находились боеприпасы к иностранным артиллерийским системам, и потопили лодку с пятью боевиками украинских вооруженных формирований, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом, потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, двое получили ранения, склад с боеприпасами, в том числе и боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя, лодка с пятью боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ уничтожены, четыре получили ранения, и гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом - четыре боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения. Под Новой Каховкой российские военные уничтожили позицию украинских войск и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, четыре боевика ВСУ уничтожены, двое ранены.
https://ria.ru/20230811/obstrel-1889431402.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу

ВС России уничтожили под Херсоном американскую гаубицу М777 и склад боеприпасов

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО)
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО). Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 11 авг – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" за сутки уничтожили под Херсоном украинские гаубицу М777 производства США, склад, где находились боеприпасы к иностранным артиллерийским системам, и потопили лодку с пятью боевиками украинских вооруженных формирований, сообщил в пятницу РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении за прошедшие сутки уничтожены: гаубица М777 с боекомплектом, потери: пять боевиков ВСУ уничтожены, двое получили ранения, склад с боеприпасами, в том числе и боеприпасы к артиллерийским системам иностранного производства, четыре единицы автомобильной техники выведены из строя, лодка с пятью боевиками ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, в районе островов, расположенных в устье Днепра, российские артиллеристы уничтожили 120-миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, три боевика ВСУ уничтожены, четыре получили ранения, и гаубицу "Мста-Б" с боекомплектом - четыре боевика ВСУ уничтожены, двое получили ранения.
Под Новой Каховкой российские военные уничтожили позицию украинских войск и 120 миллиметровый миномет, расчет и боекомплект к нему, четыре боевика ВСУ уничтожены, двое ранены.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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