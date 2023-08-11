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Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны".
2023-08-11T17:22
2023-08-11T17:22
2023-08-11T17:22
видео
вциом
фильм
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Первый показ фильма собрал около 70 миллионов зрителей, а Штирлиц стал любимцем советских людей: про легендарного разведчика тогда сочинили огромное количество анекдотов. Уникальный киноязык, захватывающий сюжет, тщательно подобранный актерский состав — все это продолжает привлекать новые поколения зрителей. По данным ВЦИОМ, "Семнадцать мгновений весны" является самой любимой кинокартиной про разведчиков для 43% опрошенных россиян.
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889595108_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_2828437482ed33f755fe5b2e7b721453.jpg
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Первый показ фильма собрал около 70 миллионов зрителей, а Штирлиц стал любимцем советских людей: про легендарного разведчика тогда сочинили огромное количество анекдотов. Уникальный киноязык, захватывающий сюжет, тщательно подобранный актерский состав – все это продолжает привлекать новые поколения зрителей. По данным ВЦИОМ, "Семнадцать мгновений весны" является самой любимой кинокартиной про разведчиков для 43% опрошенных россиян.
2023-08-11T17:22
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PT2M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, вциом, фильм, видео
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны".