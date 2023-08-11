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Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023
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17:22 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/film-1889596977.html
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны".
2023-08-11T17:22
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видео
вциом
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Первый показ фильма собрал около 70 миллионов зрителей, а Штирлиц стал любимцем советских людей: про легендарного разведчика тогда сочинили огромное количество анекдотов. Уникальный киноязык, захватывающий сюжет, тщательно подобранный актерский состав — все это продолжает привлекать новые поколения зрителей. По данным ВЦИОМ, "Семнадцать мгновений весны" является самой любимой кинокартиной про разведчиков для 43% опрошенных россиян.
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РИА Новости
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Первый показ фильма собрал около 70 миллионов зрителей, а Штирлиц стал любимцем советских людей: про легендарного разведчика тогда сочинили огромное количество анекдотов. Уникальный киноязык, захватывающий сюжет, тщательно подобранный актерский состав – все это продолжает привлекать новые поколения зрителей. По данным ВЦИОМ, "Семнадцать мгновений весны" является самой любимой кинокартиной про разведчиков для 43% опрошенных россиян.
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видео, вциом, фильм, видео
Видео, ВЦИОМ, фильм
Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны".
2023-08-11T17:22
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Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"

Читать ria.ru в
Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны".
Первый показ фильма собрал около 70 миллионов зрителей, а Штирлиц стал любимцем советских людей: про легендарного разведчика тогда сочинили огромное количество анекдотов. Уникальный киноязык, захватывающий сюжет, тщательно подобранный актерский состав — все это продолжает привлекать новые поколения зрителей. По данным ВЦИОМ, "Семнадцать мгновений весны" является самой любимой кинокартиной про разведчиков для 43% опрошенных россиян.
 
ВидеоВЦИОМфильм
 
 
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