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Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"

Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны" - РИА Новости, 11.08.2023

Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны"

Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны".

2023-08-11T17:22

2023-08-11T17:22

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вциом

фильм

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Первый показ фильма собрал около 70 миллионов зрителей, а Штирлиц стал любимцем советских людей: про легендарного разведчика тогда сочинили огромное количество анекдотов. Уникальный киноязык, захватывающий сюжет, тщательно подобранный актерский состав — все это продолжает привлекать новые поколения зрителей. По данным ВЦИОМ, "Семнадцать мгновений весны" является самой любимой кинокартиной про разведчиков для 43% опрошенных россиян.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Фильм-легенда: 50 лет кинокартине "Семнадцать мгновений весны" Пятьдесят лет назад состоялась премьера "Семнадцати мгновений весны". Первый показ фильма собрал около 70 миллионов зрителей, а Штирлиц стал любимцем советских людей: про легендарного разведчика тогда сочинили огромное количество анекдотов. Уникальный киноязык, захватывающий сюжет, тщательно подобранный актерский состав – все это продолжает привлекать новые поколения зрителей. По данным ВЦИОМ, "Семнадцать мгновений весны" является самой любимой кинокартиной про разведчиков для 43% опрошенных россиян. 2023-08-11T17:22 true PT2M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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