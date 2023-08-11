https://ria.ru/20230811/filippiny-1889510279.html

Филиппины планируют направить резервистов в Южно-Китайское море, пишут СМИ

Филиппины планируют направить резервистов в Южно-Китайское море, пишут СМИ - РИА Новости, 11.08.2023

Филиппины планируют направить резервистов в Южно-Китайское море, пишут СМИ

Правительство Филиппин планирует разместить резервистов военно-морских сил в Южно-Китайском море для противодействия появлению там судов морской милиции Китая,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:56

2023-08-11T11:56

2023-08-11T11:56

в мире

филиппины

китай

южно-китайское море

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство Филиппин планирует разместить резервистов военно-морских сил в Южно-Китайском море для противодействия появлению там судов морской милиции Китая, сообщил в пятницу сайт газеты Inquirer. По его данным, глава комитета начальников штабов филиппинских вооруженных сил Ромео Браунер-младший. "Это входит в наши планы", - приводит Inquirer слова Браунера, произнесенные им на пресс-конференции в Пуэрто-Принсеса. При этом он отметил, что потребуется больше средств для покупки судов. "Мы сформировали такие подразделения, но нужно подождать платформ или судов, которые они будут использовать. Это зависит от фондов, но определенно, мы движемся в этом направлении", - добавил военачальник. Ранее военные Филиппин заявили, что "более 400" иностранных рыболовных судов находятся в экономическое зоне Филиппин, причем 85% из них - китайские. Филиппины и Китай оспаривают принадлежность атоллов и островов в Южно-Китайском море, время от времени между судами двух стран происходят инциденты, в том числе применение водяной пушки китайским сторожевым катером против филиппинской береговой охраны. Китай на протяжении десятилетий ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). В этот спор в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины. Ситуация в регионе часто осложняется из-за прохода военных кораблей США, которые, по утверждению китайского МИД, нарушают международное право, подрывают суверенитет и безопасность Китая.

https://ria.ru/20230806/ostrova-1888526473.html

https://ria.ru/20230806/kitay-1888426580.html

филиппины

китай

южно-китайское море

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, филиппины, китай, южно-китайское море