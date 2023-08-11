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Сразу три новых модульных ФАПа открылись в Оренбургской области
Сразу три новых модульных ФАПа открылись в Оренбургской области - РИА Новости, 11.08.2023
Сразу три новых модульных ФАПа открылись в Оренбургской области
Три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) отрылись в селах Веселый Первый и Новопавловка Акбулакского района и в селе Дивнополье Соль-Илецкого... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:20
2023-08-11T20:20
2023-08-11T20:20
оренбургская область
денис паслер
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ОРЕНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) отрылись в селах Веселый Первый и Новопавловка Акбулакского района и в селе Дивнополье Соль-Илецкого городского округа, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области. ФАПы будут обслуживать порядка 1,6 тысячи человек. Все новые медучреждения оснащены необходимым медицинским оборудованием, мебелью и оргтехникой. Здания адаптированы для маломобильных посетителей. Теперь местные жители в комфортных условиях смогут получить плановую и неотложную медицинскую помощь, пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. "Этот год стал прорывным по вводу в эксплуатацию новых медучреждений в сельских территориях Оренбуржья. Должны начать работу 40 новых ФАПов, 14 врачебных амбулаторий и поликлиника. Еще два года назад открывалось только 1-2 медпункта на всю область", - отметил губернатор Денис Паслер, слова которого привели в пресс-службе. Там напомнили, что в текущем году по нацпроекту "Здравоохранение" в ведении Соль-Илецкой межрайонной больницы всего появятся восемь новых ФАПов – три в Акбулакском районе и пять в Соль-Илецком городском округе.
https://ria.ru/20230811/proizvodstvo-1889560003.html
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денис паслер
Оренбургская область, Денис Паслер
Сразу три новых модульных ФАПа открылись в Оренбургской области
В Оренбургской области открылись сразу три новых модульных ФАПа
ОРЕНБУРГ, 11 авг – РИА Новости. Три новых модульных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) отрылись в селах Веселый Первый и Новопавловка Акбулакского района и в селе Дивнополье Соль-Илецкого городского округа, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.
ФАПы будут обслуживать порядка 1,6 тысячи человек. Все новые медучреждения оснащены необходимым медицинским оборудованием, мебелью и оргтехникой. Здания адаптированы для маломобильных посетителей. Теперь местные жители в комфортных условиях смогут получить плановую и неотложную медицинскую помощь, пройти профилактические осмотры и диспансеризацию.
«
"Этот год стал прорывным по вводу в эксплуатацию новых медучреждений в сельских территориях Оренбуржья. Должны начать работу 40 новых ФАПов, 14 врачебных амбулаторий и поликлиника. Еще два года назад открывалось только 1-2 медпункта на всю область", - отметил губернатор Денис Паслер
, слова которого привели в пресс-службе.
Там напомнили, что в текущем году по нацпроекту "Здравоохранение" в ведении Соль-Илецкой межрайонной больницы всего появятся восемь новых ФАПов – три в Акбулакском районе и пять в Соль-Илецком городском округе.
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