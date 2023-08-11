https://ria.ru/20230811/energodar-1889479249.html

Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины

Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины - РИА Новости, 11.08.2023

Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины

Украинские радикалы угрожают жителям Энергодара в Запорожской области и сотрудникам администрации через интернет-паблики и месседжеры, рассказал журналистам мэр РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:09

2023-08-11T11:09

2023-08-11T11:10

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

украина

энергодар

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Украинские радикалы угрожают жителям Энергодара в Запорожской области и сотрудникам администрации через интернет-паблики и месседжеры, рассказал журналистам мэр города Эдуард Сеновоз в пятницу. "В основном идет воздействие через Telegram-каналы. Существуют каналы, которые работают непосредственно по городу Энергодар. Они всячески искажают действительность, постоянно поступают угрозы как отдельным жителям, так и в общем... О том, что Энергодар будет возвращен украинским властям и это будет угрожать тем людям, которые налаживают эту мирную жизнь. Кто работает в реалиях Российской Федерации, в правовом поле Российской Федерации. Это в основном люди, кто работает в администрации, в каких-то институтах власти. Вот эти люди прежде всего подвергаются информационным воздействиям", - сказал Сеновоз.

https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883908550.html

россия

украина

энергодар

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Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр