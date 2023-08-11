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Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 11.08.2023 (обновлено: 11:10 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/energodar-1889479249.html
Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины
Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины - РИА Новости, 11.08.2023
Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины
Украинские радикалы угрожают жителям Энергодара в Запорожской области и сотрудникам администрации через интернет-паблики и месседжеры, рассказал журналистам мэр РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:09
2023-08-11T11:10
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
энергодар
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Украинские радикалы угрожают жителям Энергодара в Запорожской области и сотрудникам администрации через интернет-паблики и месседжеры, рассказал журналистам мэр города Эдуард Сеновоз в пятницу. "В основном идет воздействие через Telegram-каналы. Существуют каналы, которые работают непосредственно по городу Энергодар. Они всячески искажают действительность, постоянно поступают угрозы как отдельным жителям, так и в общем... О том, что Энергодар будет возвращен украинским властям и это будет угрожать тем людям, которые налаживают эту мирную жизнь. Кто работает в реалиях Российской Федерации, в правовом поле Российской Федерации. Это в основном люди, кто работает в администрации, в каких-то институтах власти. Вот эти люди прежде всего подвергаются информационным воздействиям", - сказал Сеновоз.
https://ria.ru/20230713/ugrozy-1883908550.html
россия
украина
энергодар
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безопасность, россия, украина, энергодар, запорожская область, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Энергодар, Запорожская область, Ситуация в ДНР и ЛНР
Мэр Энергодара заявил об угрозах жителям города, поступающих с Украины

Сеновоз: украинцы через паблики и мессенджеры шлют угрозы жителям Энергодара

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 11 авг – РИА Новости. Украинские радикалы угрожают жителям Энергодара в Запорожской области и сотрудникам администрации через интернет-паблики и месседжеры, рассказал журналистам мэр города Эдуард Сеновоз в пятницу.
"В основном идет воздействие через Telegram-каналы. Существуют каналы, которые работают непосредственно по городу Энергодар. Они всячески искажают действительность, постоянно поступают угрозы как отдельным жителям, так и в общем... О том, что Энергодар будет возвращен украинским властям и это будет угрожать тем людям, которые налаживают эту мирную жизнь. Кто работает в реалиях Российской Федерации, в правовом поле Российской Федерации. Это в основном люди, кто работает в администрации, в каких-то институтах власти. Вот эти люди прежде всего подвергаются информационным воздействиям", - сказал Сеновоз.
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13 июля, 10:50
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияУкраинаЭнергодарЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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