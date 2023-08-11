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В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 11.08.2023
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17:32 11.08.2023 (обновлено: 17:47 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/ekvador-1889600445.html
В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты
В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 11.08.2023
В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты
Генеральная прокуратура Эквадора заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:32
2023-08-11T17:47
эквадор
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кито
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Эквадора заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо."Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры в социальной сети X (бывшая Twitter).Вильявисенсьо, кандидат от политического движения "Строй" (Construye), был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении на политика ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.
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эквадор, в мире, кито
Эквадор, В мире, Кито
В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты

Генпрокуратура Эквадора возбудила дело после убийства кандидата в президенты

© AP Photo / APIКандидат в президенты Фернандо Вильявисенсmо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсmо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / API
Кандидат в президенты Фернандо Вильявисенсmо выступает во время предвыборного мероприятия в Кито. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Эквадора заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо.
"Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры в социальной сети X (бывшая Twitter).
Вильявисенсьо, кандидат от политического движения "Строй" (Construye), был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении на политика ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.
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