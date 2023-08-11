https://ria.ru/20230811/ekvador-1889600445.html

В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты

В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты - РИА Новости, 11.08.2023

В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты

Генеральная прокуратура Эквадора заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:32

2023-08-11T17:32

2023-08-11T17:47

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Генеральная прокуратура Эквадора заявила, что возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсьо."Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты", - говорится в сообщении генеральной прокуратуры в социальной сети X (бывшая Twitter).Вильявисенсьо, кандидат от политического движения "Строй" (Construye), был убит во время митинга в Кито в среду. При нападении на политика ранения получили девять человек. Генеральная прокуратура Эквадора сообщила, что подозреваемый в убийстве Вильявисенсьо скончался от огнестрельных ранений. Также сообщалось о задержании шести человек. Ранее Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

эквадор, в мире, кито