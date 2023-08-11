ФРГ поддерживает дипломатические инициативы ЭКОВАС по Нигеру
Бербок: ФРГ поддерживает дипломатические инициативы ЭКОВАС по Нигеру
© AP PhotoМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
© AP Photo
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
БЕРЛИН, 11 авг - РИА Новости. Германия поддерживает дипломатические усилия по урегулированию ситуации и восстановлению конституционного порядка в Нигере, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок по итогам саммита ЭКОВАС.
"Тот факт, что ЭКОВАС и Африканский союз выступают в эти решающие дни сплоченно, является четким признаком поддержки демократии в Нигере и за его пределами. Мы поддерживаем усилия африканских стран по восстановлению конституционного порядка в Нигере", - говорится в распространенном сообщении главы немецкого МИД.
Также, по словам Бербок, Германия признает, что государства региона намерены использовать для этого все имеющиеся дипломатические средства. Бербок осудила удержание в заложниках главы Нигера и его семьи, назвав мятеж переломным моментом для будущего региона Сахель.
В четверг в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере ввиду неисполнения мятежниками ультиматума по освобождению президента Нигера и его семьи. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Позднее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер - бывшая французская колония - оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции.