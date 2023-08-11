https://ria.ru/20230811/dvizhenie-1889584473.html
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 11.08.2023
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили
Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T16:18
2023-08-11T16:18
2023-08-11T16:18
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии не было движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230811/metro-1889576731.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московский метрополитен, происшествия
Москва, Московский метрополитен, Происшествия
Движение на серой ветке метро Москвы восстановили
Движение на южном участке серой ветки метро восстановили и вводят в график