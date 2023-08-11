https://ria.ru/20230811/dvizhenie-1889584473.html

Движение на серой ветке метро Москвы восстановили

Движение на серой ветке метро Москвы восстановили - РИА Новости, 11.08.2023

Движение на серой ветке метро Москвы восстановили

Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T16:18

2023-08-11T16:18

2023-08-11T16:18

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Движение поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро Москвы восстановлено и вводится в график после падения человека на пути, сообщили в телеграм-канале столичного департамента транспорта. Ранее сообщалось, что на Серпуховско-Тимирязевской линии не было движения поездов от "Южной" до "Нагорной" из-за человека на пути. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами. "Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230811/metro-1889576731.html

москва

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московский метрополитен, происшествия