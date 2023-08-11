https://ria.ru/20230811/dtp-1889597641.html
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником - РИА Новости, 11.08.2023
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником
В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:24
2023-08-11T17:24
2023-08-11T21:20
происшествия
сочи
туризм
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СОЧИ, 11 авг — РИА Новости. В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю. "В ДТП пострадали девять человек, среди которых ребенок и беременная женщина. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении.По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ, осуществлявшего туристические перевозки в Лазаревском районе в селе Солохаул, не смог справиться с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в скалу.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
сочи
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сочи
Происшествия, Сочи, Туризм
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником
В Сочи девять туристов пострадали при столкновении внедорожника УАЗ со скалой
СОЧИ, 11 авг — РИА Новости. В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю.
«
"В ДТП пострадали девять человек, среди которых ребенок и беременная женщина. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении.
По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ, осуществлявшего туристические перевозки в Лазаревском районе в селе Солохаул, не смог справиться с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в скалу.
Крупные ДТП в России в 2023 году