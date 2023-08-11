https://ria.ru/20230811/dtp-1889597641.html

В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником

В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником - РИА Новости, 11.08.2023

В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником

В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T17:24

2023-08-11T17:24

2023-08-11T21:20

происшествия

сочи

туризм

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СОЧИ, 11 авг — РИА Новости. В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю. "В ДТП пострадали девять человек, среди которых ребенок и беременная женщина. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении.По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ, осуществлявшего туристические перевозки в Лазаревском районе в селе Солохаул, не смог справиться с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в скалу.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

сочи

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, сочи