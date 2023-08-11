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В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником - РИА Новости, 11.08.2023
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Туризм
 
17:24 11.08.2023 (обновлено: 21:20 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/dtp-1889597641.html
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником - РИА Новости, 11.08.2023
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником
В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T17:24
2023-08-11T21:20
происшествия
сочи
туризм
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СОЧИ, 11 авг — РИА Новости. В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю. &quot;В ДТП пострадали девять человек, среди которых ребенок и беременная женщина. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего&quot;, — говорится в заявлении.По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ, осуществлявшего туристические перевозки в Лазаревском районе в селе Солохаул, не смог справиться с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в скалу.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, сочи
Происшествия, Сочи, Туризм
В Сочи девять человек пострадали в ДТП с экскурсионным внедорожником

В Сочи девять туристов пострадали при столкновении внедорожника УАЗ со скалой

© ГУ МВД России по Краснодарскому краюДТП с участием внедорожника в Сочи
ДТП с участием внедорожника в Сочи
© ГУ МВД России по Краснодарскому краю
ДТП с участием внедорожника в Сочи
Читать ria.ru в
СОЧИ, 11 авг — РИА Новости. В Сочи девять человек пострадали при столкновении экскурсионного джипа со скалой, сообщили в пресс-службе управления МВД России по Краснодарскому краю.
«

"В ДТП пострадали девять человек, среди которых ребенок и беременная женщина. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, направленную на установление обстоятельств произошедшего", — говорится в заявлении.

По предварительным данным, водитель автомобиля УАЗ, осуществлявшего туристические перевозки в Лазаревском районе в селе Солохаул, не смог справиться с управлением. Машина съехала на обочину и врезалась в скалу.
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