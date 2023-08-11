https://ria.ru/20230811/donetsk-1889524600.html

ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами

ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами - РИА Новости, 11.08.2023

ВСУ снова обстреляли Кировский район Донецка кассетными снарядами

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из натовской артиллерии по Кировскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:38

2023-08-11T12:38

2023-08-11T12:43

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из натовской артиллерии по Кировскому району Донецка, сообщили в Telegram-канале представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 12.20 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Украинские войска также в 11.50 и 12.15 выпустили семь снарядов натовского калибра 155 миллиметров по Петровскому, Куйбышевскому и Кировскому районам города.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка, Куйбышевский - на западе города. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины