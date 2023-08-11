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Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Кировский район Донецка

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.08.2023

Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Кировский район Донецка

Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T12:30

2023-08-11T12:30

2023-08-11T12:30

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Ранее сообщалось, что в пятницу по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка украинские военные выпустили девять таких же снарядов.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины