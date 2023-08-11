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Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Кировский район Донецка
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Кировский район Донецка - РИА Новости, 11.08.2023
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Кировский район Донецка
Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:30
2023-08-11T12:30
2023-08-11T12:30
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Украинские войска выпустили три кассетных снаряда калибром 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщили в пятницу в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Галицыновка – город Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм (кассетный)", - говорится в сообщении представительства.Ранее сообщалось, что в пятницу по Петровскому и Куйбышевскому районам Донецка украинские военные выпустили девять таких же снарядов.Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли кассетными снарядами Кировский район Донецка
ДНР: ВСУ выпустили три кассетных снаряда по Кировскому району Донецка