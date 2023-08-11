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Мишустин выразил надежду на рост нефтегазовых доходов
Мишустин выразил надежду на рост нефтегазовых доходов - РИА Новости, 11.08.2023
Мишустин выразил надежду на рост нефтегазовых доходов
Правительство РФ рассчитывает, что нефтегазовые поступления в бюджет РФ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:19
2023-08-11T12:19
2023-08-11T12:19
россия
михаил мишустин
экономика
цены на нефть
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что нефтегазовые поступления в бюджет РФ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу. Глава правительства сообщил, что по итогам июля нефтегазовые поступления выросли почти на 5% к уровню прошлого года, показатель, который был утвержден бюджетным правилом, преодолен на 73 миллиарда рублей. "Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы", – сказал Мишустин. Также премьер заявил, что для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста российской экономики необходимо оперативно реагировать на все возможные риски, принимая во внимание задачи по обеспечению обороны и безопасности страны, выполнение всех социальных обязательств и структурной трансформации экономики.
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россия, михаил мишустин, экономика, цены на нефть
Россия, Михаил Мишустин, Экономика, Цены на нефть
Мишустин выразил надежду на рост нефтегазовых доходов
Мишустин: Россия рассчитывает на рост нефтегазовых доходов в ближайшие месяцы
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Правительство РФ рассчитывает, что нефтегазовые поступления в бюджет РФ продолжат расти в ближайшие месяцы, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по экономическим вопросам в пятницу.
Глава правительства сообщил, что по итогам июля нефтегазовые поступления выросли почти на 5% к уровню прошлого года, показатель, который был утвержден бюджетным правилом, преодолен на 73 миллиарда рублей.
"Рассчитываем, что они будут расти и в ближайшие месяцы", – сказал Мишустин.
Также премьер заявил, что для сохранения финансовой и бюджетной стабильности и обеспечения устойчивого роста российской экономики необходимо оперативно реагировать на все возможные риски, принимая во внимание задачи по обеспечению обороны и безопасности страны, выполнение всех социальных обязательств и структурной трансформации экономики.
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