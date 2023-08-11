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В Подмосковье ускорилось строительство школ и детсадов
В Подмосковье ускорилось строительство школ и детсадов - РИА Новости, 11.08.2023
В Подмосковье ускорилось строительство школ и детсадов
В мингосуправлении Московской области рассказали, что темпы строительства детских садов и школ в регионе ускорились на 23%, сообщил телеканал "360". РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T15:29
2023-08-11T15:29
2023-08-11T15:29
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В мингосуправлении Московской области рассказали, что темпы строительства детских садов и школ в регионе ускорились на 23%, сообщил телеканал "360".Все этапы строительства контролируются с помощью системы мониторинга социально-экономического развития."В системе собрано более 400 шаблонов "дорожных карт". Статус 70% процедур по ним отслеживается автоматически, что позволяет контролировать каждый этап строительства", – добавил директор IT-компании "Максимум" Александр Степанов.Система дает возможность проще и быстрее обрабатывать показатели и прогнозы социально-экономического развития.
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