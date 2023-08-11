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В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии - РИА Новости, 11.08.2023
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии
В Челябинске учителя русского языка и литературы обвинили в надругательстве над школьницей на кладбище, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T12:50
2023-08-11T12:50
2023-08-11T13:53
происшествия
челябинск
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Челябинске учителя русского языка и литературы обвинили в надругательстве над школьницей на кладбище, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.Отмечается, что мужчина находится в ИВС.По информации "74.ru", ребенку 8 лет. Ранее сообщалось, что ей 12. Издание со ссылкой на следствие написало, что учитель увез девочку на кладбище и там надругался над ней. При этом, он пригрозил ей убийством, если та расскажет кому-то о произошедшем. Тем не менее, ребенок не послушался и обо всем рассказал.В свою очередь, директор школы рассказал изданию, что официальной информации о задержании педагога не поступало, но подозреваемый был на хорошем счету как специалист, работал в пятых и девятых классах. Также указывается, что его общий трудовой стаж составляет девять лет, педагогический — один год.
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происшествия, челябинск
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в педофилии
Челябинская школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Челябинске учителя русского языка и литературы обвинили в надругательстве над школьницей на кладбище, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Отмечается, что мужчина находится в ИВС.
По информации "74.ru", ребенку 8 лет. Ранее сообщалось, что ей 12. Издание со ссылкой на следствие написало, что учитель увез девочку на кладбище и там надругался над ней. При этом, он пригрозил ей убийством, если та расскажет кому-то о произошедшем. Тем не менее, ребенок не послушался и обо всем рассказал.
В свою очередь, директор школы рассказал изданию, что официальной информации о задержании педагога не поступало, но подозреваемый был на хорошем счету как специалист, работал в пятых и девятых классах. Также указывается, что его общий трудовой стаж составляет девять лет, педагогический — один год.
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