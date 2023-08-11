https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889468297.html
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка - РИА Новости, 11.08.2023
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка
Против учителя русского языка и литературы из Челябинска возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:58
2023-08-11T10:58
2023-08-11T13:02
происшествия
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:91:2748:1637_1920x0_80_0_0_601b246e1ac2c1d3db366e9ff09179ff.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Против учителя русского языка и литературы из Челябинска возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, инцидент произошел 9 августа в деревне Касарги. Тридцатитрехлетнего преподавателя образовательного центра в Челябинске задержали на следующий день, его обвиняют по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас он находится в ИВС.В региональном главке Следственного комитета РИА Новости подтвердили факт возбуждения дела, но от дальнейших комментариев отказались.По информации Telegram-канала Baza, мужчина посадил восьмилетнюю девочку к себе в машину и отвез ее на кладбище, а там, угрожая ножом, изнасиловал ее. Задержанный отрицает все обвинения. По его словам, он поехал в деревню за грибами и просто решил помочь заблудившейся девочке.
https://ria.ru/20230809/ubiystvo-1889122272.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831329033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1e58e39b70e1e910b4403aaf3fbb30a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка
В Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище