https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889468297.html

В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка

В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка - РИА Новости, 11.08.2023

В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка

Против учителя русского языка и литературы из Челябинска возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:58

2023-08-11T10:58

2023-08-11T13:02

происшествия

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Против учителя русского языка и литературы из Челябинска возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, инцидент произошел 9 августа в деревне Касарги. Тридцатитрехлетнего преподавателя образовательного центра в Челябинске задержали на следующий день, его обвиняют по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас он находится в ИВС.В региональном главке Следственного комитета РИА Новости подтвердили факт возбуждения дела, но от дальнейших комментариев отказались.По информации Telegram-канала Baza, мужчина посадил восьмилетнюю девочку к себе в машину и отвез ее на кладбище, а там, угрожая ножом, изнасиловал ее. Задержанный отрицает все обвинения. По его словам, он поехал в деревню за грибами и просто решил помочь заблудившейся девочке.

https://ria.ru/20230809/ubiystvo-1889122272.html

челябинск

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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)