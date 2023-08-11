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В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка - РИА Новости, 11.08.2023
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10:58 11.08.2023 (обновлено: 13:02 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/chelyabinsk-1889468297.html
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка - РИА Новости, 11.08.2023
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка
Против учителя русского языка и литературы из Челябинска возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:58
2023-08-11T13:02
происшествия
челябинск
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Против учителя русского языка и литературы из Челябинска возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, инцидент произошел 9 августа в деревне Касарги. Тридцатитрехлетнего преподавателя образовательного центра в Челябинске задержали на следующий день, его обвиняют по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас он находится в ИВС.В региональном главке Следственного комитета РИА Новости подтвердили факт возбуждения дела, но от дальнейших комментариев отказались.По информации Telegram-канала Baza, мужчина посадил восьмилетнюю девочку к себе в машину и отвез ее на кладбище, а там, угрожая ножом, изнасиловал ее. Задержанный отрицает все обвинения. По его словам, он поехал в деревню за грибами и просто решил помочь заблудившейся девочке.
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происшествия, челябинск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинск, Следственный комитет России (СК РФ)
В Челябинске арестовали учителя по подозрению в изнасиловании ребенка

В Челябинске школьница обвинила учителя в изнасиловании на кладбище

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Против учителя русского языка и литературы из Челябинска возбудили уголовное дело за надругательство над школьницей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
По его словам, инцидент произошел 9 августа в деревне Касарги. Тридцатитрехлетнего преподавателя образовательного центра в Челябинске задержали на следующий день, его обвиняют по статье "Насильственные действия сексуального характера". Сейчас он находится в ИВС.
В региональном главке Следственного комитета РИА Новости подтвердили факт возбуждения дела, но от дальнейших комментариев отказались.
По информации Telegram-канала Baza, мужчина посадил восьмилетнюю девочку к себе в машину и отвез ее на кладбище, а там, угрожая ножом, изнасиловал ее. Задержанный отрицает все обвинения. По его словам, он поехал в деревню за грибами и просто решил помочь заблудившейся девочке.
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ПроисшествияЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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