https://ria.ru/20230811/boepripasy-1889444154.html

В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов

В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 11.08.2023

В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов

Утилизация боеприпасов продолжится в Крыму в районе некоторых населенных пунктов в пятницу, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T10:05

2023-08-11T10:05

2023-08-11T10:05

республика крым

олег крючков

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов продолжится в Крыму в районе некоторых населенных пунктов в пятницу, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. "В Ленинском районе, село Семисотка с 10.00 до 18.00, в Симферопольском районе, село Украинка с 10.00 до 14.00, а также поселке Октябрьское с 13.00 до 15.00, город Старый Крым с 11.00 до 13.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков. Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в некоторых районах последние три дня.

https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html

республика крым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

республика крым, олег крючков, безопасность