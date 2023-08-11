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В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 11.08.2023
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
Утилизация боеприпасов продолжится в Крыму в районе некоторых населенных пунктов в пятницу, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:05
2023-08-11T10:05
2023-08-11T10:05
республика крым
олег крючков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов продолжится в Крыму в районе некоторых населенных пунктов в пятницу, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. "В Ленинском районе, село Семисотка с 10.00 до 18.00, в Симферопольском районе, село Украинка с 10.00 до 14.00, а также поселке Октябрьское с 13.00 до 15.00, город Старый Крым с 11.00 до 13.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков. Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в некоторых районах последние три дня.
https://ria.ru/20230809/zaderzhanie-1888990889.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, олег крючков, безопасность
Республика Крым, Олег Крючков, Безопасность
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
Советник главы Крыма заявил о продолжении утилизации боеприпасов