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В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 11.08.2023
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10:05 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/boepripasy-1889444154.html
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов - РИА Новости, 11.08.2023
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов
Утилизация боеприпасов продолжится в Крыму в районе некоторых населенных пунктов в пятницу, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T10:05
2023-08-11T10:05
республика крым
олег крючков
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов продолжится в Крыму в районе некоторых населенных пунктов в пятницу, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков. "В Ленинском районе, село Семисотка с 10.00 до 18.00, в Симферопольском районе, село Украинка с 10.00 до 14.00, а также поселке Октябрьское с 13.00 до 15.00, город Старый Крым с 11.00 до 13.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков. Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в некоторых районах последние три дня.
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республика крым, олег крючков, безопасность
Республика Крым, Олег Крючков, Безопасность
В Крыму предупредили о продолжении утилизации боеприпасов

Советник главы Крыма заявил о продолжении утилизации боеприпасов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости. Утилизация боеприпасов продолжится в Крыму в районе некоторых населенных пунктов в пятницу, сообщил в Telegram-канале советник главы региона Олег Крючков.
"В Ленинском районе, село Семисотка с 10.00 до 18.00, в Симферопольском районе, село Украинка с 10.00 до 14.00, а также поселке Октябрьское с 13.00 до 15.00, город Старый Крым с 11.00 до 13.00 будет происходить утилизация боеприпасов", - написал Крючков.
Уничтожение боеприпасов в Крыму проводится в некоторых районах последние три дня.
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Республика КрымОлег КрючковБезопасность
 
 
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