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Фанатов Гарри Поттера призвали не оставлять безделушки на "могиле" Добби - РИА Новости, 11.08.2023
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Культура
 
20:27 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/bezdelushki-1889634039.html
Фанатов Гарри Поттера призвали не оставлять безделушки на "могиле" Добби
Фанатов Гарри Поттера призвали не оставлять безделушки на "могиле" Добби - РИА Новости, 11.08.2023
Фанатов Гарри Поттера призвали не оставлять безделушки на "могиле" Добби
Национальный фонд Великобритании призвал фанатов не оставлять безделушки на пляже, где была снята сцена гибели эльфа Добби - одного из персонажей серии... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T20:27
2023-08-11T20:27
культура
гарри поттер
великобритания
англия
уэльс
новости культуры
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Национальный фонд Великобритании призвал фанатов не оставлять безделушки на пляже, где была снята сцена гибели эльфа Добби - одного из персонажей серии произведений о Гарри Поттере, пишет газета Telegraph. Смерть Добби изображена в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" (2007 год). Съемки проводились среди дюн пляжа Фрешуотер-Уэст в графстве Пемброкшир. После выхода фильма энтузиасты создали на берегу импровизированную могилу Добби. "Национальный фонд обратился к поклонникам Гарри Поттера с просьбой не оставлять безделушки у памятника вымышленному эльфу, погибшему в последней книге", - говорится в сообщении издания. Как отмечается, недавно с импровизированной могилы Добби убрали некоторые из оставленных поклонниками предметы. В ноябре 2022 года газета Times сообщала, что Национальный фонд, основанный в 1895 году для охраны "берегов, сельской местности и зданий Англии, Уэльса и Северной Ирландии", призвал фанатов не оставлять носки на пляже, где была снята сцена гибели эльфа Добби. Как отмечалось, в последние годы эта территория испытывает большое антропогенное давление, а поклонники Добби массово оставляют в районе его могилы носки – в знак того, что с помощью именно этого предмета одежды эльф смог освободиться от рабства в семье Малфоев. По данным Times, проблема достигла такого масштаба, что фонд организовал публичные консультации с общественностью, в ходе которых обсуждалось, следует ли вообще убрать могилу Добби или перенести ее в "подходящее общедоступное место за пределами пляжа". В прошлом мемориал уже пытались ликвидировать, но поклонники Гарри Поттера неизменно добивались его восстановления. После консультации фонд заявил, что мемориал может остаться, но попросил посетителей защищать окружающую среду, не оставляя на берегу посторонних предметов. Пляж является охраняемой законом природоохранной зоной, где обитает множество диких животных. В окрестностях пляжа обитают большие серые тюлени, морские свиньи и одна из самых больших популяций морских птиц в мире.
https://ria.ru/20230412/potter-1864929660.html
https://ria.ru/20230608/ekranizatsii-1874129551.html
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гарри поттер, великобритания, англия, уэльс, новости культуры
Культура, Гарри Поттер, Великобритания, Англия, Уэльс, Новости культуры
Фанатов Гарри Поттера призвали не оставлять безделушки на "могиле" Добби

Фанатов Гарри Поттера призвали не оставлять безделушки на могиле эльфа Добби

© Warner Bros. Pictures (2001)Эльф Добби из "Гарри Поттера"
Эльф Добби из Гарри Поттера
© Warner Bros. Pictures (2001)
Эльф Добби из "Гарри Поттера". Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Национальный фонд Великобритании призвал фанатов не оставлять безделушки на пляже, где была снята сцена гибели эльфа Добби - одного из персонажей серии произведений о Гарри Поттере, пишет газета Telegraph.
Смерть Добби изображена в фильме "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть 1" (2007 год). Съемки проводились среди дюн пляжа Фрешуотер-Уэст в графстве Пемброкшир. После выхода фильма энтузиасты создали на берегу импровизированную могилу Добби.
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"Национальный фонд обратился к поклонникам Гарри Поттера с просьбой не оставлять безделушки у памятника вымышленному эльфу, погибшему в последней книге", - говорится в сообщении издания.
Как отмечается, недавно с импровизированной могилы Добби убрали некоторые из оставленных поклонниками предметы.
В ноябре 2022 года газета Times сообщала, что Национальный фонд, основанный в 1895 году для охраны "берегов, сельской местности и зданий Англии, Уэльса и Северной Ирландии", призвал фанатов не оставлять носки на пляже, где была снята сцена гибели эльфа Добби. Как отмечалось, в последние годы эта территория испытывает большое антропогенное давление, а поклонники Добби массово оставляют в районе его могилы носки – в знак того, что с помощью именно этого предмета одежды эльф смог освободиться от рабства в семье Малфоев.
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По данным Times, проблема достигла такого масштаба, что фонд организовал публичные консультации с общественностью, в ходе которых обсуждалось, следует ли вообще убрать могилу Добби или перенести ее в "подходящее общедоступное место за пределами пляжа". В прошлом мемориал уже пытались ликвидировать, но поклонники Гарри Поттера неизменно добивались его восстановления. После консультации фонд заявил, что мемориал может остаться, но попросил посетителей защищать окружающую среду, не оставляя на берегу посторонних предметов.
Пляж является охраняемой законом природоохранной зоной, где обитает множество диких животных. В окрестностях пляжа обитают большие серые тюлени, морские свиньи и одна из самых больших популяций морских птиц в мире.
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