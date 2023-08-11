https://ria.ru/20230811/bespilotniki-1889543568.html
ОАК и "Глори Эйр" создадут СП по разработке и выпуску беспилотников
ОАК и "Глори Эйр" создадут СП по разработке и выпуску беспилотников - РИА Новости, 11.08.2023
ОАК и "Глори Эйр" создадут СП по разработке и выпуску беспилотников
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") создаст совместное предприятие (СП) с компанией "Глори Эйр" по разработке и... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:43
2023-08-11T13:43
2023-08-11T14:18
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
экономика
россия
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") создаст совместное предприятие (СП) с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотников гражданского и специального назначения, сообщила корпорация на сайте. "Объединенная авиастроительная корпорация" приняла решение создать совместное предприятие с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения. Стороны определили формат совместной работы, согласовали перспективную продуктовую линейку и ведут корпоративные процедуры по созданию совместного предприятия, работающего в быстрорастущем сегменте беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Согласно сообщению, оценивается потенциал ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 килограммов."Сегодня мы ведем работы по ряду проектов транспортных беспилотников внеаэродромного базирования. Взаимодействие ОАК, обладающей значительным опытом и наработками в авиастроении, с компанией "Глори Эйр", имеющей экспертизу по легким БПЛА (беспилотным летательным аппаратам - ред.), позволит сформировать востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке", - цитирует ОАК слова своего гендиректора Юрия Слюсаря."Объединенная авиастроительная корпорация" создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники."Глори Эйр" – российская компания, созданная в 2011 году, занимается локализацией передовых технологических решений в области беспилотных летательных аппаратов в России.
https://ria.ru/20230806/razvitie-1888419127.html
https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, экономика, россия
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Экономика, Россия
ОАК и "Глори Эйр" создадут СП по разработке и выпуску беспилотников
ОАК сообщила о создании с "Глори Эйр" СП по разработке и выпуску беспилотников
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") создаст совместное предприятие (СП) с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотников гражданского и специального назначения, сообщила корпорация на сайте
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"Объединенная авиастроительная корпорация" приняла решение создать совместное предприятие с компанией "Глори Эйр" по разработке и производству беспилотных воздушных судов гражданского и специального назначения. Стороны определили формат совместной работы, согласовали перспективную продуктовую линейку и ведут корпоративные процедуры по созданию совместного предприятия, работающего в быстрорастущем сегменте беспилотных авиационных систем", - говорится в сообщении.
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Партнеры планируют организовать производство линейки беспилотников самолетного типа, имеющих возможность вертикального взлета и посадки. Согласно сообщению, оценивается потенциал ряда решений в диапазоне массы полезной нагрузки от 20 до 200 килограммов.
"Сегодня мы ведем работы по ряду проектов транспортных беспилотников внеаэродромного базирования. Взаимодействие ОАК, обладающей значительным опытом и наработками в авиастроении, с компанией "Глори Эйр", имеющей экспертизу по легким БПЛА (беспилотным летательным аппаратам - ред.), позволит сформировать востребованную линейку решений и претендовать на весомые позиции на российском рынке", - цитирует ОАК слова своего гендиректора Юрия Слюсаря.
"Объединенная авиастроительная корпорация" создана в 2006 году для консолидации активов крупнейших авиапредприятий России. Входящие в корпорацию предприятия выпускают самолеты таких всемирно известных брендов как "Су", "МиГ", "Ил", "Ту", "Як", "Бериев", а также новые – Superjet 100 и МС-21. Предприятия OAK выполняют полный цикл работ от проектирования до послепродажного обслуживания авиационной техники.
"Глори Эйр" – российская компания, созданная в 2011 году, занимается локализацией передовых технологических решений в области беспилотных летательных аппаратов в России.
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