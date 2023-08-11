https://ria.ru/20230811/bayden-1889625740.html

Обвинение и защита по делу Хантера Байдена не смогли прийти к соглашению

Обвинение и защита по делу Хантера Байдена не смогли прийти к соглашению - РИА Новости, 11.08.2023

Обвинение и защита по делу Хантера Байдена не смогли прийти к соглашению

Обвинение и защита по делу сына президента США Хантера Байдена не смогли прийти к соглашению, и их переговоры зашли "в тупик", следует из опубликованного в... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T19:37

2023-08-11T19:37

2023-08-11T19:56

в мире

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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Обвинение и защита по делу сына президента США Хантера Байдена не смогли прийти к соглашению, и их переговоры зашли "в тупик", следует из опубликованного в пятницу судебного документа."Вслед за дополнительными переговорами после слушания, состоявшегося 26 июля 2023 года, стороны находятся в тупике, не пришли к договоренности ни о сделке со следствием (по налоговым преступлениям - ред.), ни о досудебном соглашении (по незаконному хранению оружия - ред.)", - указано в документе.В конце июля суд в американском штате Делавэр отложил вынесение вердикта в отношении сына действующего президента США Хантера Байдена, а также дал сторонам защиты и обвинения 30 дней на предоставление дополнительной информации для уточнения деталей сделки о признании вины. Таким образом, суд отложил решение по сделке со следствием, на которую ранее пошел Байден-младший.Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента, против которого были выдвинуты обвинения, вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов США в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений.Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы.Хантер Байден пошел на сделку со следствием касательно обвинений о неуплате налогов, а также согласился на досудебные меры в рамках дела о незаконном хранении оружия, что позволяло со временем "вычеркнуть" данное обвинение из судебной истории в случае, если Хантер будет придерживаться условий соглашения и пройдет программу реабилитации.Как ожидалось, сделка должна была быть официально рассмотрена на заседании в июле, однако судья Мэриэллен Норейка выразила обеспокоенность условиями соглашения, тем самым поставив ее на паузу.

https://ria.ru/20230714/bayden-1884139230.html

https://ria.ru/20230703/biden-1882031397.html

https://ria.ru/20230720/bayden-1885192344.html

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