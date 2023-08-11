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В Сирии за сутки авиация "коалиции" совершила 16 нарушений - РИА Новости, 11.08.2023
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22:04 11.08.2023 (обновлено: 22:08 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/aviatsiya-1889642953.html
В Сирии за сутки авиация "коалиции" совершила 16 нарушений
В Сирии за сутки авиация "коалиции" совершила 16 нарушений - РИА Новости, 11.08.2023
В Сирии за сутки авиация "коалиции" совершила 16 нарушений
Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T22:04
2023-08-11T22:08
эт-танф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить."Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.Он уточнил, что районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений одной парой истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
https://ria.ru/20230808/deeskalatsiya-1888956671.html
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эт-танф
Эт-Танф
В Сирии за сутки авиация "коалиции" совершила 16 нарушений

В районе Эт-Танф за сутки авиация "коалиции" совершила 16 нарушений

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военнослужащие в районе Эт-Танф
Американские военнослужащие в районе Эт-Танф - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военнослужащие в районе Эт-Танф. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Авиация "коалиции" во главе с США за сутки 11 раз нарушила протоколы деконфликтации в Сирии, это связано с несогласованными полетами беспилотников, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.
"Авиация так называемой "международной антитеррористической коалиции" во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение Протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 11 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал Кулить на брифинге.
Он уточнил, что районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 16 нарушений одной парой истребителей F-16, четырьмя парами истребителей F-35, одной парой истребителей "Тайфун", одной парой истребителей "Рафаль" и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции".
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Эт-Танф
 
 
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