https://ria.ru/20230811/autentifikatsiyu-1889571051.html

Минцифры рассказало о двухфакторной аутентификации на Госуслугах

Минцифры рассказало о двухфакторной аутентификации на Госуслугах - РИА Новости, 11.08.2023

Минцифры рассказало о двухфакторной аутентификации на Госуслугах

Более 20 миллионов человек подключили двухфакторную аутентификацию для входа на сервис "Госуслуги", и это пока лишь примерно пятая часть пользователей, хотя уже РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T15:11

2023-08-11T15:11

2023-08-11T15:22

общество

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Более 20 миллионов человек подключили двухфакторную аутентификацию для входа на сервис "Госуслуги", и это пока лишь примерно пятая часть пользователей, хотя уже с 1 октября она станет обязательной, следует из сообщения Минцифры РФ."Самый простой способ защитить свой аккаунт на "Госуслугах" — использовать двухфакторную аутентификацию. Её подключили уже 22 миллиона пользователей, а с 1 октября она станет обязательной для всех. С 1 июня предупреждение об этом можно увидеть при входе на портал", - говорится в сообщении.В пресс-службе министерства уточнили, что всего по состоянию на январь всего на портале было зарегистрировано более 100 миллионов человек, и ежедневно дополнительную защиту подключают от 300 до 400 тысяч.При двухфакторной аутентификации система запрашивает не только пароль, но и дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта. При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по смс, одноразовый код из приложения ТОТР (Time-based one-time Password), вход по биометрии.С 1 октября второй фактор будет обязательным для входа на веб-версию "Госуслуг" и в заново установленные мобильные приложения. Пользователь больше не сможет зайти в учетную запись без дополнительной защиты.Для того чтобы подключить двухфакторную аутентификацию по смс на "Госуслугах", нужно зайти в раздел "Профиль" в личном кабинете, перейти в "Безопасность", а потом - "Вход в систему". Далее надо включить "Вход с подтверждением" и ввести номер телефона, на который будет приходить смс для входа. Чтобы сохранить изменения, нужно ввести пароль от сервиса.

https://ria.ru/20230811/gosuslugi-1889444530.html

https://ria.ru/20230728/povestki-1886986680.html

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