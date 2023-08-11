https://ria.ru/20230811/ataka-1889497609.html

Минобороны рассказало подробности попытки атаки БПЛА на Москву

Минобороны рассказало подробности попытки атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.08.2023

Минобороны рассказало подробности попытки атаки БПЛА на Москву

Киевский режим попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал в западной части столицы,... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T11:36

2023-08-11T11:36

2023-08-11T11:46

специальная военная операция на украине

москва

происшествия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал в западной части столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ."Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230804/bespilotniki-1888073472.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)