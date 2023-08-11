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Минобороны рассказало подробности попытки атаки БПЛА на Москву
Минобороны рассказало подробности попытки атаки БПЛА на Москву - РИА Новости, 11.08.2023
Минобороны рассказало подробности попытки атаки БПЛА на Москву
Киевский режим попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал в западной части столицы,... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T11:36
2023-08-11T11:36
2023-08-11T11:46
специальная военная операция на украине
москва
происшествия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Киевский режим попытался атаковать объект в Москве беспилотником, дрон обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы и он упал в западной части столицы, пострадавших нет, сообщило Минобороны РФ."Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы. БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы. В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Происшествия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало подробности попытки атаки БПЛА на Москву
Минобороны: подавленный РЭБ беспилотник рухнул в лесном массиве на западе Москвы