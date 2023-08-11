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"Ни один наш солдат такого не видел". Армия США столкнулась с проблемой - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 11.08.2023 (обновлено: 08:03 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/artilleriya-1889337311.html
"Ни один наш солдат такого не видел". Армия США столкнулась с проблемой
"Ни один наш солдат такого не видел". Армия США столкнулась с проблемой - РИА Новости, 11.08.2023
"Ни один наш солдат такого не видел". Армия США столкнулась с проблемой
Вооруженный конфликт на Украине внимательно изучают в штабах по всему миру. Один из выводов, сделанных специалистами, — крупные калибры по-прежнему играют... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T08:00
2023-08-11T08:03
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
украина
москва
россия
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт на Украине внимательно изучают в штабах по всему миру. Один из выводов, сделанных специалистами, — крупные калибры по-прежнему играют решающую роль. Поэтому, например, в Пентагоне решили поменять подход к военной стратегии. О том, что там предложили, — в материале РИА Новости.Решающий факторПо масштабам применения ствольной и реактивной артиллерии специальная военная операция превзошла все конфликты со времен Второй мировой. В условиях, когда обе стороны обладают развитой системой ПВО и возможности авиации ограничены, решающим фактором на поле боя становится вес гаубичного залпа.Артиллерия участвует во всех видах общевойскового боя — как в наступлении, так и в обороне.Согласно оценкам западных экспертов, Россия расходует в сутки до 20 тысяч снарядов, Украина — в три-четыре раза меньше. Глава Командования будущего Армии США (U. S. Army Futures Command) генерал Джеймс Рейни считает это большим преимуществом Москвы.Он признал, что ставка на точечные удары "умными" боеприпасами себя не оправдала. Конфликт показал, что массированное использование обычных осколочно-фугасных снарядов при корректировке с дрона дает гораздо лучший результат.Рейни напомнил, что США отправили Киеву почти две сотни 155-миллиметровых гаубиц, 72 — калибром поменьше (105), 38 установок РСЗО HIMARS и несколько миллионов боеприпасов. За тем, как это оружие проявляет себя в бою, внимательно следят. И делают выводы.В частности, американские специалисты предлагают работать над новыми порохами, чтобы увеличить дальность стрельбы обычными снарядами. Повысить скорострельность позволит внедрение в конструкцию пушек и гаубиц автомата заряжания.Кроме того, Пентагон хочет закупить несколько образцов вооружений у союзников по альянсу — чтобы испытать на полигонах и перенять все полезное.Перспективная гаубицаБои продемонстрировали, что основные самоходные гаубицы армии США — M109 Paladin, принятые на вооружение в 1963-м, — отстают по дальности стрельбы не только от российской "Мсты-С", но и от немецких Pzh2000, французских CEASAR, британских AS-90 Braveheart и даже польских AHS Krab. Значит, огневые рубежи находятся ближе к передовой. Соответственно, позиции более уязвимы для контрбатарейного огня и дронов-камикадзе.Генерал Рейни призывает американский ВПК ускорить испытания перспективной самоходки XM1299 по проекту ERCA (Extended Range Cannon Artillery — ствольная артиллерия повышенной дальности). Над ней работают с 2019-го.САУ выполнена на шасси M109, однако располагает гораздо более мощным орудием. Длина ствола выросла с 39 калибров до 58, что значительно увеличивает дальнобойность. Вплоть до 70 километров.Еще одна особенность — экспериментальный активно-реактивный снаряд XM113 с повышенной точностью. Скорострельность достигнет десяти выстрелов в минуту благодаря автомату заряжания. Предусмотрены новая система управления огнем и навигационный комплекс, действующий в условиях радиоэлектронного подавления. Остальные характеристики пока засекречены.Первые 18 экспериментальных единиц хотят отправить в армию до конца этого года. А в следующем — испытать и принять на вооружение.Однако на полигонах обнаружили неожиданную проблему: ствол гаубицы изнашивается слишком быстро. Решение — снаряды с меньшей навеской пороха. Но дальность сократится."Этого не хватает"Американцы позиционировали XM1299 как ответ на новейшие российские САУ 2С35 "Коалиция", значительно превосходящие западные аналоги по дальности, скорострельности и некоторым другим характеристикам. Но станет ли новая САУ фаворитом — большой вопрос.Заявленная боевая скорострельность отечественной самоходки — от 11 до 16 выстрелов в минуту. Это больше, чем у перспективной машины Пентагона. А дальность стрельбы управляемым снарядом — 80 километров.Впрочем, пока неизвестно, когда "Коалиция" массово пойдет в войска. Хотя и без нее России есть что противопоставить перспективному образцу на поле боя.Не секрет, что западные гаубицы в зоне СВО дальнобойнее большинства российских. Это серьезно затрудняет контрбатарейную борьбу. Но наши войска предпочитают не вступать в артиллерийские дуэли. Орудия уничтожают дроны-камикадзе. Дальности "Ланцета-3" как раз хватает, чтобы достать XM1299.Несмотря на технику, у США нет практики массированного применения артиллерии. Поэтому, как отмечают аналитики и СМИ, страны Запада попросту не готовы к столь интенсивному, как на Украине, конфликту."Без западных самолетов, которые могли бы бросить вызов русским в небе, украинские войска дерутся как бы одной рукой, — пишет Newsweek. — Стиль ведения боевых действий альянса, сильно зависящий от контроля над небом, отрабатывался лишь на театрах, где было безоговорочное превосходство в воздухе. Ни один боец НАТО не воевал так, как приходится сейчас украинцам".Издание подчеркивает, что, несмотря на десятилетия инвестиций и подготовки, натовский метод наземной войны ни разу не испытывали против крупного государства. Неудивительно, что украинцы отчасти забраковали западную подготовку: их собственный опыт под огнем российской артиллерии и авиации убедительнее американских аналитических выкладок.
https://ria.ru/20230810/obereg-1889217286.html
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Андрей Коц
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Андрей Коц
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безопасность, технологии, украина, москва, россия, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Украина, Москва, Россия, Министерство обороны США, НАТО

"Ни один наш солдат такого не видел". Армия США столкнулась с проблемой

© AP Photo / Kim Hong-Ji , PoolСамоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6
Самоходные 155-миллиметровые гаубицы Вооруженных сил США Paladin M109A6 - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© AP Photo / Kim Hong-Ji , Pool
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости, Андрей Коц. Вооруженный конфликт на Украине внимательно изучают в штабах по всему миру. Один из выводов, сделанных специалистами, — крупные калибры по-прежнему играют решающую роль. Поэтому, например, в Пентагоне решили поменять подход к военной стратегии. О том, что там предложили, — в материале РИА Новости.

Решающий фактор

По масштабам применения ствольной и реактивной артиллерии специальная военная операция превзошла все конфликты со времен Второй мировой. В условиях, когда обе стороны обладают развитой системой ПВО и возможности авиации ограничены, решающим фактором на поле боя становится вес гаубичного залпа.
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы по позициям ВСУ в Харьковской области
Артиллерия участвует во всех видах общевойскового боя — как в наступлении, так и в обороне.
Согласно оценкам западных экспертов, Россия расходует в сутки до 20 тысяч снарядов, Украина — в три-четыре раза меньше. Глава Командования будущего Армии США (U. S. Army Futures Command) генерал Джеймс Рейни считает это большим преимуществом Москвы.
Он признал, что ставка на точечные удары "умными" боеприпасами себя не оправдала. Конфликт показал, что массированное использование обычных осколочно-фугасных снарядов при корректировке с дрона дает гораздо лучший результат.
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Рейни напомнил, что США отправили Киеву почти две сотни 155-миллиметровых гаубиц, 72 — калибром поменьше (105), 38 установок РСЗО HIMARS и несколько миллионов боеприпасов. За тем, как это оружие проявляет себя в бою, внимательно следят. И делают выводы.
В частности, американские специалисты предлагают работать над новыми порохами, чтобы увеличить дальность стрельбы обычными снарядами. Повысить скорострельность позволит внедрение в конструкцию пушек и гаубиц автомата заряжания.
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan OzakiАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Megan Ozaki
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Кроме того, Пентагон хочет закупить несколько образцов вооружений у союзников по альянсу — чтобы испытать на полигонах и перенять все полезное.

Перспективная гаубица

Бои продемонстрировали, что основные самоходные гаубицы армии США — M109 Paladin, принятые на вооружение в 1963-м, — отстают по дальности стрельбы не только от российской "Мсты-С", но и от немецких Pzh2000, французских CEASAR, британских AS-90 Braveheart и даже польских AHS Krab. Значит, огневые рубежи находятся ближе к передовой. Соответственно, позиции более уязвимы для контрбатарейного огня и дронов-камикадзе.
Бронежилет Оберег - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
В зоне СВО опробовали бронежилеты, защищающие от снайперских пуль НАТО
Вчера, 10:18
Генерал Рейни призывает американский ВПК ускорить испытания перспективной самоходки XM1299 по проекту ERCA (Extended Range Cannon Artillery — ствольная артиллерия повышенной дальности). Над ней работают с 2019-го.
САУ выполнена на шасси M109, однако располагает гораздо более мощным орудием. Длина ствола выросла с 39 калибров до 58, что значительно увеличивает дальнобойность. Вплоть до 70 километров.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Spencer RhodesОбучение украинских военных стрельбе из САУ M109 в Германии
Обучение украинских военных стрельбе из САУ M109 в Германии - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Spencer Rhodes
Обучение украинских военных стрельбе из САУ M109 в Германии
Еще одна особенность — экспериментальный активно-реактивный снаряд XM113 с повышенной точностью. Скорострельность достигнет десяти выстрелов в минуту благодаря автомату заряжания. Предусмотрены новая система управления огнем и навигационный комплекс, действующий в условиях радиоэлектронного подавления. Остальные характеристики пока засекречены.
Первые 18 экспериментальных единиц хотят отправить в армию до конца этого года. А в следующем — испытать и принять на вооружение.
Боевая работа подразделений 1-й танковой армии Западной группы войск на Сватовском направлении - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
СМИ: ВСУ попали в неожиданную ловушку на передовой
Вчера, 16:19
Однако на полигонах обнаружили неожиданную проблему: ствол гаубицы изнашивается слишком быстро. Решение — снаряды с меньшей навеской пороха. Но дальность сократится.

"Этого не хватает"

Американцы позиционировали XM1299 как ответ на новейшие российские САУ 2С35 "Коалиция", значительно превосходящие западные аналоги по дальности, скорострельности и некоторым другим характеристикам. Но станет ли новая САУ фаворитом — большой вопрос.
Заявленная боевая скорострельность отечественной самоходки — от 11 до 16 выстрелов в минуту. Это больше, чем у перспективной машины Пентагона. А дальность стрельбы управляемым снарядом — 80 километров.
© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в Санкт-Петербурге
Впрочем, пока неизвестно, когда "Коалиция" массово пойдет в войска. Хотя и без нее России есть что противопоставить перспективному образцу на поле боя.
Не секрет, что западные гаубицы в зоне СВО дальнобойнее большинства российских. Это серьезно затрудняет контрбатарейную борьбу. Но наши войска предпочитают не вступать в артиллерийские дуэли. Орудия уничтожают дроны-камикадзе. Дальности "Ланцета-3" как раз хватает, чтобы достать XM1299.
Несмотря на технику, у США нет практики массированного применения артиллерии. Поэтому, как отмечают аналитики и СМИ, страны Запада попросту не готовы к столь интенсивному, как на Украине, конфликту.
Военнослужащий ВC России запускает беспилотный летательный аппарат Орлан-10 - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
На форуме "Армия-2023" покажут самое эффективное оружие СВО
Вчера, 14:21
"Без западных самолетов, которые могли бы бросить вызов русским в небе, украинские войска дерутся как бы одной рукой, — пишет Newsweek. — Стиль ведения боевых действий альянса, сильно зависящий от контроля над небом, отрабатывался лишь на театрах, где было безоговорочное превосходство в воздухе. Ни один боец НАТО не воевал так, как приходится сейчас украинцам".
Издание подчеркивает, что, несмотря на десятилетия инвестиций и подготовки, натовский метод наземной войны ни разу не испытывали против крупного государства. Неудивительно, что украинцы отчасти забраковали западную подготовку: их собственный опыт под огнем российской артиллерии и авиации убедительнее американских аналитических выкладок.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииУкраинаМоскваРоссияМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
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