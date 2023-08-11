https://ria.ru/20230811/artilleristy-1889409476.html

Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ

Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023

Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ

Артиллерийский расчёт группировки "Восток" в ходе одного из боёв на южнодонецком направлении вывел из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ, расчёт... РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T05:03

2023-08-11T05:03

2023-08-11T05:03

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки "Восток" в ходе одного из боёв на южнодонецком направлении вывел из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ, расчёт станкового автоматического гранатомёта, и поразил взводный опорный пункт с живой силой противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе боёв личный состав под командованием младшего сержанта Бушмакина осуществлял огневую поддержку штурмовых групп соединения. Несмотря на тяжелейшие условия боевой работы, артиллеристы сумели вывести из строя несколько легкобронированных гусеничных машин, расчёт станкового автоматического гранатомёта, а также поразить взводный опорный пункт с живой силой противника", - сказал Чехов. Он пояснил, что командир артиллерийского орудия мотострелковой бригады группировки "Восток" младший сержант Олег Бушмакин в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники украинских военных на одном из участков южнодонецкого направления.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф