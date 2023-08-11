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Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 11.08.2023
https://ria.ru/20230811/artilleristy-1889409476.html
Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ
Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ - РИА Новости, 11.08.2023
Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ
Артиллерийский расчёт группировки "Восток" в ходе одного из боёв на южнодонецком направлении вывел из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ, расчёт... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T05:03
2023-08-11T05:03
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки "Восток" в ходе одного из боёв на южнодонецком направлении вывел из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ, расчёт станкового автоматического гранатомёта, и поразил взводный опорный пункт с живой силой противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов. "В ходе боёв личный состав под командованием младшего сержанта Бушмакина осуществлял огневую поддержку штурмовых групп соединения. Несмотря на тяжелейшие условия боевой работы, артиллеристы сумели вывести из строя несколько легкобронированных гусеничных машин, расчёт станкового автоматического гранатомёта, а также поразить взводный опорный пункт с живой силой противника", - сказал Чехов. Он пояснил, что командир артиллерийского орудия мотострелковой бригады группировки "Восток" младший сержант Олег Бушмакин в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники украинских военных на одном из участков южнодонецкого направления.
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Артиллеристы уничтожили несколько гусеничных бронемашин ВСУ

МО: артиллеристы группировки "Восток" уничтожили несколько бронемашин ВСУ

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкСамоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы в Харьковской области
Самоходная артиллерийская установка 2С3 Акация во время работы в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" во время работы в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Артиллерийский расчёт группировки "Восток" в ходе одного из боёв на южнодонецком направлении вывел из строя несколько гусеничных бронемашин ВСУ, расчёт станкового автоматического гранатомёта, и поразил взводный опорный пункт с живой силой противника, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе боёв личный состав под командованием младшего сержанта Бушмакина осуществлял огневую поддержку штурмовых групп соединения. Несмотря на тяжелейшие условия боевой работы, артиллеристы сумели вывести из строя несколько легкобронированных гусеничных машин, расчёт станкового автоматического гранатомёта, а также поразить взводный опорный пункт с живой силой противника", - сказал Чехов.
Он пояснил, что командир артиллерийского орудия мотострелковой бригады группировки "Восток" младший сержант Олег Бушмакин в составе подразделения выполнял задачи по огневому поражению живой силы и техники украинских военных на одном из участков южнодонецкого направления.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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