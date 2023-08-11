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Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию - РИА Новости, 11.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:00 11.08.2023 (обновлено: 04:05 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/antonov-1889408131.html
Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию
Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию - РИА Новости, 11.08.2023
Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию
Новый запрос администрации США о дополнительном финансировании помощи Украине не поможет переломить ситуацию и не приведет к поражению России, заявил в четверг... РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T04:00
2023-08-11T04:05
специальная военная операция на украине
в мире
киев
россия
сша
украина
анатолий антонов
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Новый запрос администрации США о дополнительном финансировании помощи Украине не поможет переломить ситуацию и не приведет к поражению России, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов."Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал", - сказал Антонов, чей комментарий опубликовала дипмиссия в соцсетях.Таким образом российский дипломат прокомментировал запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу на выделение дополнительного финансирования в размере более 20 миллиардов долларов на нужды Украины, в том числе 12 миллиардов - на военные расходы."Администрация хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами", - отметил посол РФ в США.Глава российской дипмиссии напомнил, что даже в самих Штатах эксперты всё чаще признают ничтожность шансов на успех украинского контрнаступления. "Западное оружие не поможет. Ситуацию на земле не изменят войска, наспех подготовленные по хваленым "натовским стандартам", - подчеркнул Антонов.Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
https://ria.ru/20230811/antonov-1889407086.html
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в мире, киев, россия, сша, украина, анатолий антонов, джо байден, нато, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Россия, США, Украина, Анатолий Антонов, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
Антонов заявил, что новая помощь Киеву от США не изменит ситуацию

Антонов: новый запрос администрации США о помощи Киеву не изменит ситуацию

© РИА Новости / Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 авг - РИА Новости. Новый запрос администрации США о дополнительном финансировании помощи Украине не поможет переломить ситуацию и не приведет к поражению России, заявил в четверг посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«
"Отмечу, Вашингтон затягивает конфликт. Просматривается какое-то маниакальное стремление добиться стратегического поражения России. Все подобные устремления обречены на провал", - сказал Антонов, чей комментарий опубликовала дипмиссия в соцсетях.
Таким образом российский дипломат прокомментировал запрос президента США Джо Байдена к Конгрессу на выделение дополнительного финансирования в размере более 20 миллиардов долларов на нужды Украины, в том числе 12 миллиардов - на военные расходы.
"Администрация хватается за любую возможность продемонстрировать стремление помогать своим клиентам в Киеве "до последнего украинца". Игнорирует растущее неприятие таких действий собственными гражданами", - отметил посол РФ в США.
Глава российской дипмиссии напомнил, что даже в самих Штатах эксперты всё чаще признают ничтожность шансов на успех украинского контрнаступления. "Западное оружие не поможет. Ситуацию на земле не изменят войска, наспех подготовленные по хваленым "натовским стандартам", - подчеркнул Антонов.
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Антонов назвал цинизмом заявление Пентагона о кассетных бомбах ВСУ
03:43
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь - на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard - впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
Как констатировал 21 июля президент Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают "ни колоссальные вкачанные ресурсы, ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники - 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley. Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Вашингтон начал поставлять ВСУ кассетные боеприпасы.
Погибший украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
"После распада Украины". В США испугались дерзкого плана союзника по НАТО
Вчера, 21:44
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШАУкраинаАнатолий АнтоновДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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