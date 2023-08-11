Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме
Росавиация: московские и калужский аэропорты сняли все утренние ограничения
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" после утренних ограничений в ряде из них в настоящее время работают штатно, сообщили в Росавиации.
Представитель экстренных службы рассказывал РИА Новости, что воздушное пространство над Калугой и в районе аэропорта "Внуково" утром в пятницу закрывалось из-за угрозы атаки беспилотников. Росавиация подтвердила, что вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах "Внуково" и "Калуга". Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В 10:50 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.
"В течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности. В настоящее время аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" работают штатно", - сообщили в Росавиации. Ведомство отмечает, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием во "Внуково", в период утренних ограничений были перенаправлены на запасной аэродром "Домодедово". Также один - из Душанбе - совершил штатную посадку в аэропорту назначения "Внуково" после снятия ограничений. Аэропортом "Внуково" принимаются меры для приведения полетов в соответствии с заявленным расписанием.
Также на запасной аэродром "Домодедово" был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений.