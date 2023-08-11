https://ria.ru/20230811/aeroporty-1889536073.html

Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме

Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2023

Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" после утренних ограничений в ряде из них в настоящее время работают штатно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 11.08.2023

2023-08-11T13:16

2023-08-11T13:16

2023-08-11T13:29

калуга

москва

московская область (подмосковье)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" после утренних ограничений в ряде из них в настоящее время работают штатно, сообщили в Росавиации.Представитель экстренных службы рассказывал РИА Новости, что воздушное пространство над Калугой и в районе аэропорта "Внуково" утром в пятницу закрывалось из-за угрозы атаки беспилотников. Росавиация подтвердила, что вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах "Внуково" и "Калуга". Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В 10:50 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты."В течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности. В настоящее время аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" работают штатно", - сообщили в Росавиации. Ведомство отмечает, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием во "Внуково", в период утренних ограничений были перенаправлены на запасной аэродром "Домодедово". Также один - из Душанбе - совершил штатную посадку в аэропорту назначения "Внуково" после снятия ограничений. Аэропортом "Внуково" принимаются меры для приведения полетов в соответствии с заявленным расписанием.Также на запасной аэродром "Домодедово" был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений.

https://ria.ru/20230810/reys-1889261751.html

калуга

москва

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калуга, москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность