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Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2023
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13:16 11.08.2023 (обновлено: 13:29 11.08.2023)
https://ria.ru/20230811/aeroporty-1889536073.html
Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме
Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме - РИА Новости, 11.08.2023
Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме
Аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" после утренних ограничений в ряде из них в настоящее время работают штатно, сообщили в Росавиации. РИА Новости, 11.08.2023
2023-08-11T13:16
2023-08-11T13:29
калуга
москва
московская область (подмосковье)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" после утренних ограничений в ряде из них в настоящее время работают штатно, сообщили в Росавиации.Представитель экстренных службы рассказывал РИА Новости, что воздушное пространство над Калугой и в районе аэропорта "Внуково" утром в пятницу закрывалось из-за угрозы атаки беспилотников. Росавиация подтвердила, что вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах "Внуково" и "Калуга". Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В 10:50 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты."В течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности. В настоящее время аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" работают штатно", - сообщили в Росавиации. Ведомство отмечает, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием во "Внуково", в период утренних ограничений были перенаправлены на запасной аэродром "Домодедово". Также один - из Душанбе - совершил штатную посадку в аэропорту назначения "Внуково" после снятия ограничений. Аэропортом "Внуково" принимаются меры для приведения полетов в соответствии с заявленным расписанием.Также на запасной аэродром "Домодедово" был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений.
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калуга
москва
московская область (подмосковье)
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калуга, москва, московская область (подмосковье), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Калуга, Москва, Московская область (Подмосковье), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
Аэропорты Мосузла и Калуги работают в штатном режиме

Росавиация: московские и калужский аэропорты сняли все утренние ограничения

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" после утренних ограничений в ряде из них в настоящее время работают штатно, сообщили в Росавиации.
Представитель экстренных службы рассказывал РИА Новости, что воздушное пространство над Калугой и в районе аэропорта "Внуково" утром в пятницу закрывалось из-за угрозы атаки беспилотников. Росавиация подтвердила, что вводились временные ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах "Внуково" и "Калуга". Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов. В 10:50 московского времени ограничения на прием и отправку рейсов были сняты.
"В течение всего времени действия ограничений экипажами воздушных судов и наземными службами обеспечивались все необходимые меры безопасности. В настоящее время аэропорты Москвы, Московской области и "Калуга" работают штатно", - сообщили в Росавиации. Ведомство отмечает, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов три рейса, запланированные прибытием во "Внуково", в период утренних ограничений были перенаправлены на запасной аэродром "Домодедово". Также один - из Душанбе - совершил штатную посадку в аэропорту назначения "Внуково" после снятия ограничений. Аэропортом "Внуково" принимаются меры для приведения полетов в соответствии с заявленным расписанием.
Также на запасной аэродром "Домодедово" был перенаправлен рейс из Сочи, который выполнял полет в Калугу в период действия ограничений.
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КалугаМоскваМосковская область (Подмосковье)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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