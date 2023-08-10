https://ria.ru/20230810/zerno-1889274535.html

Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна

Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 10.08.2023

Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна

Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-10T13:49

2023-08-10T13:49

2023-08-10T14:24

россия

африка

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дмитрий патрушев

владимир путин

москва

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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев."Как говорил наш президент, помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн", — заявил министр.Сейчас власти прорабатывают этот вопрос, поставки могут начаться в ближайшее время, уточнил глава ведомства. Он также рассказал о планах экспортировать на мировой рынок в этом году примерно 55 миллионов тонн зерна."Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения по ходу уборки. Если мы увидим, что у нас прогнозы по уборке по объему зерна растут, мы скорректируем цифру и по объемам экспорта", — отметил Патрушев.О готовности Москвы продолжить поставки зерна африканским государствам — как на коммерческой основе, так и безвозмездно — заявил Владимир Путин на саммите Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в конце июля.Глава государства не раз подчеркивал, что Россия может заместить экспорт украинского зерна в случае прекращения действия черноморской продуктовой сделки, чтобы обеспечить продовольствием беднейшие страны мира.

https://ria.ru/20230803/zerno-1888084678.html

https://ria.ru/20230809/zerno-1888973767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, африка, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, владимир путин, москва