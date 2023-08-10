https://ria.ru/20230810/zerno-1889274535.html
Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна - РИА Новости, 10.08.2023
Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев. РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T13:49
2023-08-10T13:49
2023-08-10T14:24
россия
африка
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дмитрий патрушев
владимир путин
москва
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МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев."Как говорил наш президент, помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн", — заявил министр.Сейчас власти прорабатывают этот вопрос, поставки могут начаться в ближайшее время, уточнил глава ведомства. Он также рассказал о планах экспортировать на мировой рынок в этом году примерно 55 миллионов тонн зерна."Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения по ходу уборки. Если мы увидим, что у нас прогнозы по уборке по объему зерна растут, мы скорректируем цифру и по объемам экспорта", — отметил Патрушев.О готовности Москвы продолжить поставки зерна африканским государствам — как на коммерческой основе, так и безвозмездно — заявил Владимир Путин на саммите Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в конце июля.Глава государства не раз подчеркивал, что Россия может заместить экспорт украинского зерна в случае прекращения действия черноморской продуктовой сделки, чтобы обеспечить продовольствием беднейшие страны мира.
https://ria.ru/20230803/zerno-1888084678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, африка, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дмитрий патрушев, владимир путин, москва
Россия, Африка, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дмитрий Патрушев, Владимир Путин, Москва
Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
Патрушев: Россия безвозмездно поставит странам Африки до 50 тысяч тонн зерна
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россия безвозмездно поставит шести странам Африки до 50 тысяч тонн зерна, сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
«
"Как говорил наш президент, помимо того, что мы являемся достаточно надежным партнером в части поставок зерновых на мировой рынок, мы еще и африканским странам будем поставлять зерно на безвозмездной основе. Пока речь идет о шести странах и об объемах от 25 до 50 тысяч тонн", — заявил министр.
Сейчас власти прорабатывают этот вопрос, поставки могут начаться в ближайшее время, уточнил глава ведомства. Он также рассказал о планах экспортировать на мировой рынок в этом году примерно 55 миллионов тонн зерна.
"Эта цифра может быть скорректирована в сторону увеличения по ходу уборки. Если мы увидим, что у нас прогнозы по уборке по объему зерна растут, мы скорректируем цифру и по объемам экспорта", — отметил Патрушев.
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О готовности Москвы продолжить поставки зерна африканским государствам — как на коммерческой основе, так и безвозмездно — заявил Владимир Путин
на саммите Россия — Африка, который состоялся в Санкт-Петербурге в конце июля.
Глава государства не раз подчеркивал, что Россия может заместить экспорт украинского зерна в случае прекращения действия черноморской продуктовой сделки, чтобы обеспечить продовольствием беднейшие страны мира.
Зерновая сделка прекратила действие с 18 июля, после того как Россия уведомила Турцию, Украину и ООН, что возражает против ее продления. Соглашение предполагало вывоз украинского зерна по Черному морю и снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. В Москве не раз отмечали, что в отношении России сделка не работает, а украинское зерно направляется прежде всего в Европу, а не в нуждающиеся страны Африки. Москва не исключает, что вернется к сделке, если будут выполнены все ее положения.
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