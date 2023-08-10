https://ria.ru/20230810/zemletryasenie-1889383815.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение - РИА Новости, 10.08.2023
В Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 10.08.2023
2023-08-10T21:01
2023-08-10T21:01
2023-08-10T21:04
турция
шанлыурфа (провинция)
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МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировали в 17.48 по времени UTC (20.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тысяч человек и в 11 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине я километра.О жертвах и разрушениях информация не поступала.Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.
https://ria.ru/20230809/zemletryasenie-1889044616.html
турция
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турция, шанлыурфа (провинция)
Турция, Шанлыурфа (провинция)
В Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 17.48 по времени UTC (20.48 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 134 километрах к северо-западу от города Шанлыурфа
с населением 449 тысяч человек и в 11 километрах к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тысяча человек. Очаг залегал на глубине я километра.
О жертвах и разрушениях информация не поступала.
Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.
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